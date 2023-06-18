“هنا فلسطين المحتلة”.. مضيفة طيران بشركة أيرلندية تثير غضب الإسرائيليين (فيديو)

خلّف الإعلان الداخلي الذي قامت به مضيفة تعمل لحساب شركة الطيران الإيرلندية “رايان إير” ردود فعل إسرائيلية كبرى عندما قالت باللغتين الإنجليزية والإيطالية “وجهتنا النهائية هي فلسطين المحتلة”.

وحسب “قناة24” الإسرائيلية، فإن المضيفة التي كانت على متن رحلة 11يونيو/حزيران الرابطة بين مدينة بولونيا الإيطالية وفلسطين المحتلة، طلبت عبر الإعلان الداخلي للطائرة “جميع الركاب بالعودة إلى مقاعدهم حيث كانت الطائرة على وشك الهبوط في تل أبيب بفلسطين المحتلة”.

وخلّف هذا الإعلان بعض الشكاوى من الركاب الذين طالبوا بالتصحيح، لكن المضيفة رفضت الانصياع للأمر، فاندلعت ضجة على متن الطائرة، ليتدخل بعدها أحد أعضاء طاقم الطائرة “لتصحيح الخطأ”.

وأوضحت “رايان إير” أن أحد أفراد طاقمها أصدر إعلانًا روتينيًا بشأن هبوط الطائرة، وقال “بالخطأ” “فلسطين” بدلًا من “تل أبيب”.

وأضافت الشركة في بيان رسمي “كان هذا خطأ بريئًا بلا قصد، وتم تصحيحه على الفور والاعتذار من قبل أعضاء الطاقم الموجود على متن الطائرة”.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تواجه شركات الطيران المتجهة إلى فلسطين المحتلة.

ففي عام 2002، اندلع جدال كبير بين عدد من الركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية من باريس إلى تل أبيب بعد أن وصف طيار وجهتها النهائية بأنها “إسرائيلية فلسطينية”.

وفي عام 2003، قال طيار تابع لشركة الطيران الإيطالية “مرحبًا بكم في فلسطين” عندما هبط في تل أبيب، مما أدى إلى ردود فعل قوية بين الركاب.