يونيسف: أكثر من 13 مليون طفل بحاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية في السودان

أكدت ممثلة يونيسف في السودان (مانديب أوبراين) أن أكثر من 13 مليون طفل بحاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية، وذلك في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها البلاد جراء الاقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وطالبت مانديب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي على الفور لدعم وتوسيع نطاق الاستجابة للأزمات في البلاد خلال الشهر المقبل.

يأتي ذلك وسط تفاقم الأوضاع في السودان في ظل الاشتباكات التي أدت إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة جراء القتال في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور خاصة.

Over 13 million children urgently need humanitarian assistance. @UNICEF appeals for an immediate US$100 million to sustain and scale-up our crisis response in #Sudan over the next month. #ForEveryChild pic.twitter.com/LbdpdlUXOd

وخلَّفت الاشتباكات المتواصلة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، منذ 15 إبريل/نيسان الماضي، مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح ولجوء غير مسبوقة في البلاد.

وأدى القتال العنيف بين الطرفين المتنازعين في السودان إلى سقوط المئات من الضحايا المدنيين بينهم العديد من الأطفال. وكانت ضربات جوية قد أصابت مناطق عدة في الخرطوم، أمس السبت، وأسفرت عن سقوط 17 مدنيًّا بينهم 5 أطفال.

Among them are injured people and many children who have been separated from their families. pic.twitter.com/g2dR6vfMRy

وكانت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد دعت في وقت سابق إلى حماية أطفال السودان المحاصرين في “كابوس قاس”، وقالت في بيان إن أكثر من مليون طفل نزحوا حديثًا جراء شهرين من الصراع في البلاد.

وأكد البيان أن أكثر من 13 مليون طفل بحاجة ماسّة إلى الدعم الإنساني المنقذ للحياة في السودان، بما في ذلك الماء والصحة والتغذية والحماية، وهو أعلى رقم مسجَّل في البلاد منذ بدء الصراع منتصف إبريل الماضي.

Thank you @USAID for highlighting the plight of children caught in the midst of fighting in #Sudan and for the critical life saving support! https://t.co/NAGgwx6B2V

وقالت ممثلة يونيسف لدى الخرطوم في بيان “مستقبل السودان في خطر ولا يمكننا قبول استمرار فقدان ومعاناة أطفاله”، مشيرة إلى أنهم يحملون العبء الأكبر لأزمة عنيفة لم يكن لهم يد فيها، إذ يقعون في مرمى النيران، ويتعرضون للإصابة والإساءة والنزوح والأمراض وسوء التغذية.

"In Darfur, people are trapped in a living nightmare.

We urge the parties to allow those seeking to flee to do so safely and voluntarily.

We also urge them to ensure the movement of humanitarian supplies and personnel to Darfur." @UNReliefChiefhttps://t.co/WnozMBTAMH pic.twitter.com/mFFK3rzKcc

— UN OCHA Sudan (@UNOCHA_Sudan) June 16, 2023