مبادرة لتحفيظ القرآن لعشرات الأطفال من اللبنانيين والسوريين في ببنين العكارية (فيديو)

بمبادرة من رجال ونساء في أحد الأحياء الشعبية ببلدة ببنين العكارية شمالي لبنان، انطلقت مبادرة لتعليم بعض أطفال الحي من اللبنانيين ومعهم بعض السوريين من اللاجئين القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

وقال الشيخ إبراهيم السراج، أحد المشرفين على المبادرة، للجزيرة مباشر إن الهدف هو “تربية الجيل وتعليمه آداب القرآن الكريم؛ حفظا وتلاوة، بالإضافة إلى حفظ الأحاديث النبوية”.

وأضاف أن المبادرة شارك فيها أكثر من 150 طفلا، حيث استطاع القائمون على المبادرة “تأمين بعض الهدايا الرمزية التي تُفرح قلوب هؤلاء الأطفال”، على حد قوله.

وقالت إحدى المعلمات في المبادرة وتدعى “وفيقة” إنها بادرت بالمشاركة في هذه الدورة “بهدف حماية الأطفال من المكوث في الشارع والسعي لتوفير مخزون علمي لهم”.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية، فضلا عن تراجع أداء المدارس بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية التي همّشت قطاع التعليم الرسمي طيلة عقود.

ويعيش في لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا بعدد السكان. وتُقدّر الحكومة أن تعداد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين يشمل نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، بينما يبلغ عدد المسجَّلين لدى الأمم المتحدة نحو 830 ألفا.

وكانت ممثلة منظمة “يونيسف” في لبنان قد حذرت أوائل العام الجاري من تداعيات بقاء نحو 500 ألف طفل خارج المدارس، وأكدت ضرورة حصول المعلمين على رواتب تمكنهم من تلبية احتياجاتهم.