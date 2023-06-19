مانحون يتعهدون بتقديم نحو 1.5 مليار دولار لدعم السودان

تعهد مانحون، اليوم الاثنين، بتقديم نحو 1.5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارّين من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وقال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في ختام مؤتمر دولي في جنيف خُصّص للأزمة السودانية “اليوم، أعلن مانحون عن نحو 1.5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة”.

وتقول الأمم المتحدة إن جهود الإغاثة الإنسانية داخل السودان وللاجئين الفارّين من البلاد تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار هذا العام لكن لم يتم جمع سوى جزء بسيط من المبلغ.

وأعلنت ألمانيا تعهدها بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 218 مليون دولار للسودان والمنطقة حتى عام 2024، بينما تعهدت الولايات المتحدة وقطر بتقديم 171 مليون دولار و50 مليون دولار على الترتيب.

وأعلنت الأمم المتحدة تخصيص 22 مليون دولار إضافية لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية.

كما تعهدت الكويت بتقديم 6 ملايين دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان.

وأعلنت أيرلندا تعهدها بتقديم 8 ملايين دولار إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان خلال العام المقبل، وتعهدت السويد بتقديم 4.6 ملايين دولار، وأعلنت النرويج التعهد بتقديم 10 ملايين دولار.

وتعهدت أستراليا بتقديم 8 ملايين دولار نصفها لمفوضية الأمم المتحدة، وأعلنت أيسلندا التعهد بتقديم 366 ألف دولار إضافية، كما أعلنت النمسا تقديم 8 ملايين يورو لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان.

وأدى الصراع في السودان إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف، وحوّل العاصمة الخرطوم إلى منطقة حرب، وأثار أعمال عنف دامية في إقليم دارفور غربي البلاد الذي مزقته الصراعات إلى جانب أجزاء أخرى من السودان.