أرادت فقد 100 كيلوغرام.. جدل واسع بعد وفاة مؤثرة صينية خلال تحدٍ لإنقاص الوزن (فيديو)

فقدت مؤثرة صينية (21 عامًا)، حياتها أثناء محاولتها خسارة 100 كيلوغرام من وزنها داخل معسكر تدريب مكثف للتخلص من السمنة في شمال غرب البلاد، مما أثار جدلًا حول كيفية تنظيم صناعة المؤثرين وتشديد الرقابة على المحتوى الذي يقدمونه للعامة.

وكانت الفتاة التي تنشر مقاطعها تحت اسم “شيهاو” (Cuihua)، تحاول إنقاص أكثر من نصف وزن جسمها كمصدر إلهام لمتابعيها عندما توفيت أثناء حضورها المعسكر.

ودفع هذا الأمر وسائل الإعلام الحكومية للتحذير من مخاطر السلامة التي تنطوي عليها معسكرات إنقاص الوزن، وتجدد المخاوف بشأن الضغوط التي تتعرض لها النساء للتوافق مع معايير الجمال السائدة.

وتأتي الحادثة، بعد أسابيع فقط من وفاة شاب في البلاد بعدما شرب عدة زجاجات من الكحول القوي.

وكانت “شيهاو” توثق رحلتها مع فقدان الوزن لعشرات الآلاف من متابعيها على تطبيق “دوين” (Douyin) -النسخة الصينية من تيك توك- في محاولة لتشجيعهم في معركتهم ضد السمنة، وفق الإعلام الحكومي.

Influencer who died after trying to lose 100kg at weight loss boot camps spotlighted by Chinese state media – CNN https://t.co/x9mfn3wDEi — Social Media Marketing Tips (@smmtip) June 17, 2023

ونشرت الفتاة مؤخرًا مقاطع فيديو لنفسها وهي تخضع لتدريبات مكثفة، وقالت إنها كانت تزن 156 كيلوغرامًا، وكانت تحاول خسارة 100 كيلوغرام. وانتشرت مقاطع لها تُظهر ركضها ورفعها الأثقال بكثافة، وسلطت وسائل الإعلام الحكومية الضوء عليها بعد وفاتها في أواخر الشهر الماضي.

وذكرت إذاعة الصين الوطنية أن الفتاة انضمت إلى العديد من معسكرات إنقاص الوزن في مدن مختلفة في محاولة للوصول إلى هدفها، وفقدت أكثر من 27 كيلوغرامًا في الشهرين السابقين لموتها.

وقالت شبكة CNR إن الفتاة حضرت معسكرها الأخير في مقاطعة شنشي قبل يومين فقط من وفاتها. وبينما روج هذا المعسكر “للوجبات المغذية والراحة والتمارين الرياضية”، قال إنها اختارت الحد من نظامها الغذائي أثناء خضوعها أيضًا لممارسة تمارين رياضية مكثفة.

ومنذ ذلك الحين، أُزيلت مقاطع الفيديو الخاصة بتدريب الفتاة من الحساب وحُذفت الصور. وقالت وسائل إعلام حكومية إن عائلة المؤثرة تلقت “تعويضًا” من معسكر إنقاص الوزن في شنشي، فيما تحقق السلطات المحلية في وفاة المؤثرة وما إذا كان معسكر إنقاص الوزن يجري تدريبات مفرطة أو غير مناسبة.

وجلبت وفاة شيهاو تدقيقًا متجددًا في كل من صناعات إنقاص الوزن والمؤثرين، إذ تفيض وسائل التواصل الاجتماعي باتجاهات غير صحية وغير واقعية تعزز فقدان الوزن بشكل كبير، فضلًا عن بعض معسكرات إنقاص الوزن التي تقوم بتسويق الأنظمة المتطرفة بشكل متزايد على أنها حلول سريعة.

ويحذر الخبراء في اضطرابات الأكل والتغذية الرياضية، من أن السلوكيات التي تبدو صحية، مثل زيادة مستويات التمارين واتباع نظام غذائي، يمكن أن تكون ضارة عندما تكون مدفوعة بصورة سلبية عن الجسم وتنفذ بإفراط.

وفي الحالات القصوى، يمكن أن تتجاوز المشاكل الناتجة الصحة العقلية وتؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة تؤثر على القلب والدماغ والكبد والكلى والأعضاء الأخرى.