“الأطول من نوعها في التاريخ”.. قطر للطاقة توقع اتفاقية لتزويد الصين بالغاز الطبيعي مدة 27 عاما (فيديو)

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مدتها 27 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بـ4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

ووصف بيان لقطر للطاقة الاتفاقية بأنها “الأطول من نوعها في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال”.

وقال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، المدير التنفيذي لقطر للطاقة، إن المؤسسة الصينية ستحصل على ما يعادل 5% من أحد خطوط الغاز المسال بحقل الشمال في إطار الاتفاق.

من جانبه قال رئيس المؤسسة الصينية إن بلاده مستعدة لتوسيع نطاق التعاون مع قطر في مجال الغاز والطاقة المتجددة ومجالات الطاقة الأخرى.

ويعد اتفاق اليوم ثاني اتفاق ضخم لتوريد الغاز مع شركة صينية تسيطر عليها الدولة في أقل من عام، وثالث صفقة لشركة قطر للطاقة لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع التوسعة إلى مشتر آسيوي.

وتعد آسيا التي تتطلع إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل للبيع والشراء، صاحبة القسم الأكبر حتى الآن من الغاز المرتقب من مشروع التوسعة الضخم في قطر.

وقطر هي أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وزادت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال منذ بداية حرب أوكرانيا، إذ تحتاج أوربا على وجه الخصوص إلى كميات هائلة منه للمساعدة على تعويض الغاز الروسي الذي كان يشكل نحو 40% من واردات القارة.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أصبحت شركة سينوبك الصينية أول شركة طاقة آسيوية تكون شريكا في وحدات الغاز المرتبطة بتوسعة حقل الشمال.

كما وقعت قطر للطاقة اتفاقات لبيع حصص من المشروع لشركات نفط عالمية، لكنها قالت إنها تعتزم الاحتفاظ بحصة 75% من مشروع توسعة حقل الشمال، الذي سيكلف ما لا يقل عن 30 مليار دولار تشمل بناء منشآت لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ومع توتر علاقات الصين مع الولايات المتحدة وأستراليا -وهما أكبر منافسي قطر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال- ترى شركات الطاقة الوطنية الصينية بشكل متزايد أن قطر ملاذ أكثر أمانًا للاستثمار في الموارد.