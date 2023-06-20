حماس: منفذا عملية مستوطنة “عيلي” من كتائب القسام

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية إطلاق النار في مستوطنة “عيلي” وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء، التي أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بينهم حالة خطرة، نفذها “شهيدان من كتائب القسام”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي نُشر على موقعها الرسمي “نزف إلى أبناء شعبنا البطل وإلى أحرار أمتنا العربية والإسلامية، أحد أبطال العملية، الشهيد المجاهد القسامي مهند فالح شحادة (26 عامًا) الحافظ لكتاب الله والأسير المحرر”.

وذكرت في وقت لاحق “نزف الشهيد القسامي خالد صباح المنفذ الثاني لعملية مستوطنة عيلي”.

وقالت الحركة إن العملية جاءت “ردًّا طبيعيًّا على مجزرة جنين أمس، وعلى مخططات الاحتلال الخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك واستكمال حلقات تهويده”.

وأمس الاثنين، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها مما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل، بينما تعرضت قواته لإطلاق نار وعمليات تفجير أدت إلى إصابة 7 من جنوده بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفق بيان للجيش.

عاجل | #حماس: الشهيد القسامي #مهند_شحادة منفذ عملية مستوطنة عيلي أسير محرر من قرية عوريف جنوب غرب #نابلس ويبلغ 26 عاما

• استمرار حكومة الاحتلال بإجرامها سيجعل عملية اليوم مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة تحيل ليل جنودهم ومستوطنيهم إلى كابوس — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2023

وأوضحت حماس أن على حكومة الاحتلال أن “تدرك أن استمرارها في إجرامها بحق شعبنا ومقدساتنا، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، سيجعل من هذه العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة التي ستقض مضاجع دولتهم الهشة، وتحيل ليل جنودهم ومستوطنيهم إلى كابوس”.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع “العملية البطولية تأتي ردًّا على عدوان الاحتلال الصهيوني أمس على مدينة جنين”.

ووجّه القانوع رسالة إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، قائلًا “نشد على أيدي مقاومينا وثوار شعبنا في كل مكان التي تضرب العدو بالعمليات النوعية والكمائن المحكمة والعبوات المتفجرة حتى رحيله عن كل أراضينا”.

🔴قتلى وجرحى في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال #رام_الله و استشهاد أحد منفذي الهجوم pic.twitter.com/MkvjNQZaKC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2023

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن “4 أشخاص قُتلوا، وأصيب 4 آخرون بينهم إصابات خطيرة، في عملية إطلاق نار داخل محطة بنزين بمستوطنة عيلي وسط الضفة الغربية، بينما تم تحييد المنفذ”.

وأضاف الجيش أنه يلاحق “مشتبهين آخرين شاركوا في تنفيذ عملية إطلاق النار”.

بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) أن “3 فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار في مكانين مختلفين داخل محطة بنزين بمستوطنة عيلي”.