عبر الجزيرة مباشر.. أم سورية تستغيث بحثا عن ابنها المفقود في قارب المهاجرين باليونان (فيديو)

أرسلت أم سورية لأحد الشبان المفقودين بعد غرق قارب المهاجرين غير النظاميين في اليونان، رسالة استغاثة عبر الجزيرة مباشر، متهمة السلطات اليونانية بتعمد إغراق المركب الذي كان يقل المئات بينهم أطفال ونساء.

وقالت صفاء محمد، والدة سيف الدين، أحد المفقودين في قارب المهاجرين باليونان، إن ابنها خريج أدب إنجليزي، وسافر هو وصديق له يدعى محمد الحلبي الذي درس التخدير إلى ليبيا ومنها إلى أوربا، لكي يعيشا حياة كريمة وليس ليكون مصيرهما الموت.

وروت الأم قصة سفر ابنها إلى ليبيا ومكوثه هناك مع المئات من راغبي الهجرة غير النظامية استعدادا لركوب السفينة التي ستقلهم إلى سواحل أوربا، وأنها كانت تنتظر اتصالا منه ليؤكد وصوله إلى إيطاليا، ولكنها سمعت بغرق السفينة.

وقالت إنها لا تعلم أين ابنها وصديقه حتى الآن، مشيرة إلى أنه ليس بين الناجين ولا من ضمن الجثث ولا بين المصابين، ولم تخبرهم السلطات اليونانية بمصيرهما، وطالبت بالضغط على السلطات هناك لمعرفة كل المعلومات عن المفقودين والمحتجزين لديها وأسمائهم.

واتهمت الأم السلطات اليونانية بتعمد إغراق السفينة، وأن اليونان هي من قتلت من كانوا على السفينة، على حد قولها.

كما طالبت السلطات الليبية بتقديم المسؤولين عن التهريب للتحقيق، مشيرة إلى أنها علمت أن ابنها ورفقاءه كانوا محتجزين في ليبيا بمكان أشبه بحظيرة الأغنام، ولم يُقدَّم إليهم طعام ولا شراب.

وكشفت أن ابنها هو من أطلق نداء الاستغاثة من على القارب قبل غرقه، لأنه يعرف اللغة الإنجليزية.

قريب أحد الضحايا يروي تفاصيل غرق قارب المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل #اليونان pic.twitter.com/akFIt9QkSn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2023

وأعلنت اليونان، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا غرق القارب قبالة سواحل شبه جزيرة مورا إلى 80 شخصا من المهاجرين غير النظاميين.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر رسمية يونانية، تأكيدها الوصول إلى جثتين في المنطقة التي وقعت فيها الكارثة، ونقلهما إلى ميناء كالاماتا.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في تعامل حكومة اليونان مع حادثة غرق القارب.

والأربعاء، أعلنت السلطات اليونانية مصرع ما لا يقل عن 78 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قارب كان يقلهم، قبالة سواحل شبه جزيرة مورا.

وأشارت إلى إنقاذ 104 آخرين تم نقلهم إلى ميناء كالاماتا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وكان القارب المنكوب قد انطلق من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه نحو 700 شخص، حسب منظمة “هاتف الإنذار” المدنية.