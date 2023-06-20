هنية بعد عملية مستوطنة عيلي: نقول للعدو هذا أول الغيث وما ينتظرك أشد وأخزى

وجّه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، رسالة تحذير إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد مقتل أربعة مستوطنين وإصابة أربعة آخرين بجروح في هجوم مسلح، الثلاثاء، قرب مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت حماس إن العملية نفذها “شهيدان من كتائب القسام”، الجناح العسكري للحركة، وهما الأسير المحرر مهند فالح شحادة (26 عامًا) وخالد صباح.

وقال هنية في بيان مساء الثلاثاء “نقول للعدو هذا أول الغيث وما ينتظرك أشد وأخزى، وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد”.

ووجّه هنية تحية “اعتزاز وإكبار” إلى “المقاومين الأبطال الذين يتصدون لعدوان الاحتلال ومستوطنيه بكل بسالة وبطولة، وندعوهم للمزيد من الأعمال البطولية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل أربعة إسرائيليين وأصيب أربعة آخرون بجروح، حالة أحدهم خطرة، في هجوم مسلح نفذه فلسطينيون وقع قرب مستوطنة عيلي الإسرائيلية جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرًا قال فيه “أُذكّر كل أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا بأن كل الخيارات مفتوحة. سنواصل محاربة الإرهاب بكل قوة وسنهزمه”.

أما جيش الاحتلال الإسرائيلي فأشار في بيان إلى أن المهاجمين وصلوا في سيارة إلى محطة وقود مجاورة لمستوطنة عيلي “وأطلقوا النار على المدنيين”.

ورحّبت حماس بالعملية، وقالت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم “لم يتأخر الرد على جرائم الاحتلال. هذه الثورة المتواصلة والانتفاضة العظيمة ستتواصل، ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا”.

مستوطنون إسرائيليون يشعلون النيران في أراض زراعية لفلسطينيين في بلدة #حوارة بـ #نابلس وقوات الاحتلال تمنع الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/iW63hueS8B — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2023

ويأتي هذا الهجوم غداة عملية عسكرية عنيفة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، أمس الاثنين، تخللتها اشتباكات وقصف مروحي وأدت إلى استشهاد ستة فلسطينيين بينهم طفل، كما أصيب أكثر من 90 فلسطينيًّا إلى جانب ثمانية أفراد من القوات الإسرائيلية.

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تُعَد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967.