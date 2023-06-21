رئيس بلدية ترمسعيا: بن غفير يقف وراء الهجمة المسعورة ضد سكان بلدتنا (فيديو)

قال رئيس بلدية ترمسعيا الفلسطينية لافي أديب إن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو من يقف وراء “الهجمة المسعورة”، والإبادة التي تتعرض لها بلدة ترمسعيا في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أديب في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أنه منذ تنصيب الائتلاف الحاكم في إسرائيل بزعامة كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير شهدت بلدة ترمسعيا اعتداءات متكررة ومتواصلة.

وأوضح أديب أن البلدة تتعرض منذ أمس لحملة “مسعورة” يقودها المستوطنون المدجّجون بالسلاح ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

شهيد وإصابات.. مئات المستوطنين يحرقون عشرات المنازل والسيارات لافي أديب رئيس بلدية ترمسعيا الفلسطينية واصفا ما جرى بـ "الإبادة": هذا ما حدث في البلدة التي أغلقت قوات الاحتلال مدخلها الوحيد#فلسطين #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/FCUjyTacKA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 21, 2023

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين قد شنوا هجمات مكثفة على بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وأضرموا النيران في مساكن ومتاجر وحقول وأشجار زيتون، في حين حاول سكان القرية الدفاع عنها.

كما طالت الاعتداءات أراضي ومحاصيل زراعية، و140 مركبة فلسطينية، إضافة إلى إحراق سيارة إسعاف.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي صوب أهالي البلدة، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال.

وأكد رئيس بلدية ترمسعيا إصابة 12 من سكان البلدة برصاص حي أطلقه مستوطنون مؤكدًا احتراق قرابة 60 سيارة ونحو 30 منزلًا في هجوم المستوطنين على القرية.