في اللحظة الأخيرة.. شرطي ينقذ طالبة من دهس شاحنة في تركيا والسلطات تكرمه (فيديو)

كرم والي منطقة نيفشهير وسط تركيا شرطي مرور، إثر موقف وثقته كاميرات المراقبة حيث قام بإنقاذ طالبة من موت محقق، عندما كانت شاحنة على وشك أن تدهسها بعد خروجها من الامتحان.

وتداولت منصات ومواقع محلية تركية مقطع الفيديو الذي أظهر قيام الشرطي بسحب الطالبة بسرعة قبل دهس الشاحنة لها بثوان.

ووقع الحادث عند تقاطع شارعيين كبيرين في مدينة نيفشهير ظهرا، عندما أراد طالبان عبور الطريق عند التقاطع. وفي غضون ذلك، لم تلاحظ الطالبة التي كانت مشغولة بتصفح هاتفها الشخصي اقتراب شاحنة باتجاهها، لكن الشرطي المناوب الذي كان يعمل على التقاطع أدرك الموقف بسرعة وسحب الطالبة من ذراعها في اللحظة الأخيرة ما ساهم في تجنب وقوع حادث مميت.

وقام مكتب والي المدينة بنشر مقطع فيديو أثناء قيامه بتكريم الشرطي”يشار جوفين”، ومنحه شهادة لموقفه الذي اعتبره بطولي، وقال له “نريدك أن تكون مثالًا للجميع”، كما قام قسم شرطة نيفشهير بتهنئة ضابط الشرطة المسؤول.