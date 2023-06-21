مصرع شخصين وإصابة 34 في حادث انقلاب قطار شرقي تونس (فيديو)

قُتل شخصان وأصيب 34 آخرون في حادث وقع في منطقة تقع بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة (مساكن) بولاية سوسة شرقي البلاد، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وذكرت وزارة النقل التونسية، اليوم الأربعاء، أن قاطرة انقلبت وجنحت 3 عربات للقطار الليلي المتجه من تونس نحو قابس، بمدخل محطة (مساكن) أسفر عن وفاة سائق القطار ومسافر وإصابة 34 مسافرًا نُقلوا إلى المستشفيات.

وفي وقت سابق، ذكرت الإذاعة التونسية الرسمية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 31 آخرون جراء حادث انقلاب قطار بين قابس وتونس العاصمة، ونقلت عن مسؤول طبي أن القتيلين هما سائق القطار ومساعده. ولم تتضح على الفور أسباب الحادث.

حوادث القطارات في تونس

وتشير إحصاءات الشركة التونسية لسكك الحديد إلى تسجيل 100 حادث قطار سنويًّا، وتسجَّل أغلبها في تقاطع السكك مع الطرق.

وشهدت تونس سلسلة حوادث للقطارات في السنوات الأخيرة، منها حادث تصادم قطارين في 3 مايو/أيار 2018 في الضاحية الجنوبية بجهة مقرين، أسفر عن وفاة شخص وإصابة نحو 70 بجروح.

وفي عام 2016، لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 52 آخرون في مدينة جبل جلود جنوب العاصمة تونس جراء حادث تصادم بين حافلة للنقل العام وقطار، بسبب خلل في إشارات تقاطع.

وفي منتصف يونيو/حزيران 2015، شهدت منطقة فحص بمحافظة زغوان -تبعد نحو ستين كيلومترًا عن العاصمة- حادث قطار مروعًا، أسفر عن مصرع 18 شخصًا و70 مصابًا.