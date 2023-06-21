“نيوم” تعلن نجاح أولى تجارب “التاكسي” الطائر في السعودية (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية عن نجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية (eVTOL)، أو ما يعرف بـ”التاكسي الطائر” في منطقة نيوم (شمال غرب)، وذلك للمرة الأولى في السعودية، بعد حصولها على تصريح خاص للطيران.

وذكرت شركتا “نيوم” (حكومية سعودية) وشركة ألمانية خاصة في بيان أوردت تفاصيله وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، أن الرحلات التجريبية نجحت في مختلف الظروف الجوية السائدة في المملكة طيلة عملية التصنيع التي استمرت 18 شهرًا.

وامتدت سلسلة التجارب في سماء المملكة، “بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري الكهربائي والخالي من الانبعاثات”، بحسب البيان.

نيوم وفولوكوبتر تعلنان نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/OA6Fyn6rBU — واس العام (@SPAregions) June 21, 2023

وركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء المركبات للأجواء المحلية في المملكة، والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات دون طيار.

وستسهم المركبات عند تشغيلها التجاري (لم يحدد بعد)، في ابتكار نظام تنقلٍ ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في “نيوم”، الذي سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس والرياح بنسبة 100%، وفق المصدر نفسه.

وكانت “نيوم” أعلنت في وقتٍ سابق من العام الماضي، عقدها شراكة مع شركة ألمانية لتطوير حلول التنقل العمودي، ودخولها استثمارًا بقيمة 175 مليون دولار في الشركة.

ومن المتوقع الحصول على شهادة اعتماد للتاكسي الطائر بحلول 2024، مع البدء في الإنتاج الشامل لهذه المركبة بمصانعها في ألمانيا، مع قدرة إنتاجية لتسليم أكثر من 50 مركبة سنويًا.

أعلنت #نيوم وشركة #فولوكوبتر نجاح أولى تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية (eVTOL)، أو ما يعرف بـ"التاكسي الجوي"، وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية 💫 لمعرفة المزيد: https://t.co/2VOndCnMLV pic.twitter.com/Rp3hfE5dWb — NEOM (@NEOM) June 21, 2023

ومنطقة نيوم، مشروع سعودي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017، ويمتد على مساحة 460 كيلو مترًا على ساحل البحر الأحمر.