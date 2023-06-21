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“نيوم” تعلن نجاح أولى تجارب “التاكسي” الطائر في السعودية (فيديو)

من المتوقع الحصول على شهادة اعتماد للتاكسي الطائر بحلول 2024
21/6/2023-|آخر تحديث: 21/6/202311:04 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت السلطات السعودية عن نجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية (eVTOL)، أو ما يعرف بـ”التاكسي الطائر” في منطقة نيوم (شمال غرب)، وذلك للمرة الأولى في السعودية، بعد حصولها على تصريح خاص للطيران.

وذكرت شركتا “نيوم” (حكومية سعودية) وشركة ألمانية خاصة في بيان أوردت تفاصيله وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، أن الرحلات التجريبية نجحت في مختلف الظروف الجوية السائدة في المملكة طيلة عملية التصنيع التي استمرت 18 شهرًا.

وامتدت سلسلة التجارب في سماء المملكة، “بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري الكهربائي والخالي من الانبعاثات”، بحسب البيان.

وركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء المركبات للأجواء المحلية في المملكة، والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات دون طيار.

وستسهم المركبات عند تشغيلها التجاري (لم يحدد بعد)، في ابتكار نظام تنقلٍ ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في “نيوم”، الذي سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس والرياح بنسبة 100%، وفق المصدر نفسه.

وكانت “نيوم” أعلنت في وقتٍ سابق من العام الماضي، عقدها شراكة مع شركة ألمانية لتطوير حلول التنقل العمودي، ودخولها استثمارًا بقيمة 175 مليون دولار في الشركة.

ومن المتوقع الحصول على شهادة اعتماد للتاكسي الطائر بحلول 2024، مع البدء في الإنتاج الشامل لهذه المركبة بمصانعها في ألمانيا، مع قدرة إنتاجية لتسليم أكثر من 50 مركبة سنويًا.

ومنطقة نيوم، مشروع سعودي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017، ويمتد على مساحة 460 كيلو مترًا على ساحل البحر الأحمر.

المصدر : وكالات