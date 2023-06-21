411 مليار دولار.. حلفاء كييف يسعون لتحميل روسيا تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا

تعهد حلفاء كييف الغربيون، اليوم الأربعاء، بزيادة المساعدات المالية للاقتصاد الأوكراني الذي دمرته حرب مستمرة منذ أكثر من عام، لكنهم بالمقابل حذروا روسيا من أنها ستضطر في النهاية إلى دفع تكاليف إعادة الإعمار.

وخلال مؤتمر يعقد بالعاصمة البريطانية لندن، الأربعاء والخميس، خُصِّص لإعادة إعمار أوكرانيا، يسعى قادة وممثلو أكثر من 60 بلدا إلى حشد دول وشركات ومؤسسات مالية كبرى لإعادة بناء البنى التحتية وإزالة الألغام وإعادة إطلاق الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة.

وفي كلمة عبر الفيديو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “يجب أن ننتقل من رؤية إلى اتفاقات ومن اتفاقات إلى مشاريع ملموسة”.

وأضاف “كل يوم من أيام العدوان الروسي يسبب أنقاضا جديدة، آلاف المنازل دُمرت، صناعات دُمّرت، وأرواح احترقت”.

وستكلّف إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني 411 مليار دولار وفقا لدراسة حديثة أجراها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والحكومة الأوكرانية، وهو مبلغ يتوقع أن يواصل الارتفاع مع استمرار الصراع.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “لنكن واضحين… روسيا تتسبب في تدمير أوكرانيا وستتحمل في النهاية كلفة إعادة إعمار أوكرانيا”.

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين “يجب تحميل المعتدي المسؤولية”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي تعد بلاده أحد أشد الداعمين لكييف “من الواضح أن على روسيا دفع كلفة الدمار الذي أحدثته. ولذلك، نحن نعمل مع حلفائنا لاستكشاف السبل القانونية لاستخدام أصول روسية”.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إلى استخدام الأصول الروسية المجمّدة بموجب العقوبات لتمويل إعادة الإعمار، وقال “قبل كل شيء، يجب على روسيا أن تدفع ثمن ما دمرته”.

وأعلنت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار تركز على حاجات الطاقة والبنى التحتية.

وأفرجت لندن عن ضمانات ائتمانية من البنك الدولي تصل إلى 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات لتمويل الخدمات العامة الأوكرانية.

يضاف إلى ذلك 280 مليون يورو من مساعدات مخصصة لإزالة الألغام ولمشاريع إنسانية.

وأفرجت برلين عن مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 381 مليون يورو عام 2023 .

وخصصت الحكومة الفرنسية 40 مليون يورو لإعادة الإعمار الضرورية ومعدات طبية.

والثلاثاء، اقترحت المفوضية الأوربية حزمة مساعدات قيمتها 50 مليار يورو حتى عام 2027.

ويسعى مؤتمر لندن لإعادة إعمار أوكرانيا إلى إشراك القطاع الخاص من خلال الإطلاق الرسمي لمبادرة “يوكرين بيزنس كومباكت” التي تدعو الشركات في كل أنحاء العالم للالتزام بدعم إعادة إعمار أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع المؤسسات المالية العالمية الكبرى.