السودان.. وصول طائرة إغاثة قطرية وإجلاء مجموعة جديدة ومناشدة لوقف إطلاق النار

وصلت طائرة قطرية تحمل 39 طنا من المواد الغذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، إلى مطار بورتسودان، ليصل إجمالي مساعدات قطر للسودان في الأزمة الحالية إلى 357 طنا.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن هذه المساعدات “تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا بسبب استمرار القتال”.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية القطرية إجلاء 71 شخصا من السودان، بواسطة طائرة قطرية أقلعت من مطار بورتسودان، ليصل مجموع من تم إجلاؤهم جوًّا إلى 1855 شخصا.

وجددت وزارة الخارجية القطرية حرص دولة قطر على استتباب الأمن والاستقرار في السودان.

من جانبها طلبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، من الأطراف المتحاربة في السودان وقف إطلاق النار وجميع أعمال العنف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الأطراف المتحاربة في السودان أن يوقفوا إطلاق النار وجميع أعمال العنف وقفا شاملا تزامنًا مع عيد الأضحى.

On the Occasion of the #Eid Al-Adha: #OIC Secretary-General Calls for Comprehensive Ceasefire in the #Sudan: https://t.co/937NcIPilY pic.twitter.com/KDYcp6r583

— OIC (@OIC_OCI) June 22, 2023