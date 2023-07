فيديو صادم لاعتداء شرطي أمريكي على محتجز أسود البشرة في ميشيغان (فيديو)

كشفت شرطة مدينة “وارِن” في ولاية ميشيغان الأمريكية عن مقاطع فيديو توثق لحظات اعتداء أحد ضباطها على شاب أسود البشرة أثناء احتجازه، الأمر الذي أثار انتقادات حادة عبر منصات التواصل حول عنف الشرطة الأمريكية المتكرر في حوادث عدة، خاصة ضد مجتمع السُّود.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطي ماثيو جيمس رودريغيز (48 عامًا) اتُّهم بالاعتداء والضرب والتقصير في أداء الواجب يوم الثلاثاء الماضي، وتم تغريمه بـ5 آلاف دولار ووضعه في إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر.

وتعود الحادثة إلى 13 من شهر يونيو/حزيران الجاري، حين ألقت الشرطة القبض على الشاب بتُهم جنائية، قبل تسليمه إلى الضابط رودريغيز.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ A police officer in Michigan goes on a power trip and assaults a man before slamming his head against the floor. Matthew James Rodriguez, 48, has been charged with 2 misdemeanors and given a $5,000 bond for this act of police brutality. pic.twitter.com/LenpPKB0Ns — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 21, 2023

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد جرى جدالٌ بين الشرطي رودريغيز والشاب المُحتَجَز الذي يبلغ من الـعمر 19 عامًا، ثم انهال الشرطيّ بالضرب على الشاب بشكل عنيف، قبل أن يظهر رجلا شرطة آخران ويساعدانه في تثبيت الشاب على الأرض.

وتداول متفاعلون مقاطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل، مؤكدين ضرورة إصلاح نظام الشرطة الأمريكية الذي يتّسم على حد قولهم بالعنف المفرط.

CW: Police violence.

This is absolutely unacceptable and cannot be reformed. Defunding the policing system and rebuilding it from the ground up with equity in mind, is the only acceptable solution. https://t.co/2mHpJk4yfX — Summer Whitesell (@LinimentCake) June 22, 2023

وقال المحامي الأمريكي البارز، بن كرامب “الجميع يستحق الإنسانية، هذا السلوك من أولئك الذين أقسموا على الحماية والخدمة غير مقبول!”.

A booking officer was caught on video punching a 19-yo Detroit man at the Warren (MI) Police Department jail. The officer has since been charged with assault. EVERYONE deserves humanity, this behavior from those sworn to protect and serve is unacceptable! 🎥: Detroit Free Press pic.twitter.com/OZgt4GRDNj — Ben Crump (@AttorneyCrump) June 22, 2023

وغرّد أحدهم “كيف لنا ألا نصف الشرطة بالعصابة؟ إذا ضرب أحد زملائي في العمل أحد المدنيين ودفعه على الأرض، فسوف أسحب زميلي. يبدو أن الشرطة تضطهد الناس فقط وتخلق العنف وتسبب الألم أو الموت”.

How are the police not a gang? If a coworker of mine slammed a civilian to the ground i would pull my voworker off.

Police seem to only opress people and create violence and inflict pain or death. https://t.co/f2yHdQLtRl — Working People Are The Power. 🇫🇷 (@power_2_workers) June 21, 2023

من جانبه قال المدعي العام لمقاطعة ماكومب في ولاية ميشيغان لوسائل الإعلام “لا يمكن لأي شارة أو زي رسمي أن يحمي أي شخص من المساءلة، وعندما تنتهك الثقة الممنوحة لإنفاذ القانون، فمن واجبنا كمدعين عامين أن نتمسك بمبادئ الإنصاف والنزاهة”.

وأضاف “إن اتّهام ضابط شرطة هو تذكير رسمي بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن السلطة الممنوحة لهم يجب أن تُستخدم بمسؤولية وضمن حدود القانون”.