مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/UHRol7O6tq — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 22, 2023

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/L6yY23W44J — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 22, 2023

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شرطة الاحتلال نشرت منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/nWeXxUnOGc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 22, 2023

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين القادمين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضهم عند بواباته الخارجية.

وقد انطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى طوال العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.