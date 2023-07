“هدف العام في أمريكا”.. لاعب يسجل أول أهدافه مع فريقه بطريقة مذهلة وينقذه من الخسارة (فيديو)

أنقذ اللاعب الفنزويلي خوسيه مارتينيز فريقه “فيلادلفيا يونيون” من الخسارة، بتسجيل هدف مميز في الدقيقة 90، أدرك فيه التعادل 2-2 أمام أورلاندو سيتي، ضمن الجولة 18 من مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم، في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأحرز مارتينيز الهدف بتسديدة صاروخية متقنة من خارج منطقة الجزاء، سددها من لمسة واحدة على الطائر في كرة خرجت من دفاعات أورلاندو سيتي على حدود منطقة الـ18.

والمفارقة في الهدف أنه أول أهداف صاحب الـ28 عامًا مع “فيلادلفيا يونيون” في الدوري الأمريكي، منذ قدومه إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2020.

JOSE MARTINEZ! 🤯 What a stunner for his first MLS goal! #DOOP pic.twitter.com/lpREjFGNiU — Major League Soccer (@MLS) June 22, 2023

وتغنى الدوري الأمريكي بالهدف، قائلًا عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: “يا له من شيء مذهل بالنسبة لهدفه الأول في الدوري”.

وتساءل نادي “فيلادلفيا يونيون” عبر حسابه على تويتر، عما إذا كان هذا هدف الموسم بالنسبة للدوري الأمريكي، ليتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

بدوره، نشر لاعب الوسط الفنزويلي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، فيديو لهدفه معبرًا عن سعادته بتسجيل أول أهدافه بهذا الشكل.

وعلّق المحلل الرياضي الأمريكي جيمي واتسون على الهدف: “هذه تقنية عالمية المستوى من مارتينيز، إنه لأمر رائع كيف أنه يجعل ساقه اليمنى موازية للأرض حتى يتمكن من ضرب منتصف الكرة، وسددها بحيث تبتعد عن حارس المرمى. هدف بلا عيوب”.

وكتب أحد مشجعي الفريق المنافس الذين وجدوا في الملعب لحضور المباراة: “لا أستطيع أن أصدق أنني تمكنت من رؤية هذا الهدف مباشرة، إنه أفضل هدف رأيته في حياتي، ربما، وكنت في الزاوية المثالية له”، فيما اتفق آخرون على أنه يستحق أن يكون هدف العام في أمريكا.

This is world class technique from Martinez. It’s remarkable how he gets his right leg parallel to the ground so he can strike through the middle of the ball..He also strikes across the face of the ball so it trails away from the GK. Impeccable. #MLS #MLSSeasonPass #ORLvPHI https://t.co/WR2Q1Htdz5 — Jamie Watson (@jamiewatson77) June 22, 2023

I CANNOT BELIEVE I GOT TO SEE THIS GOAL LIVE!! The best goal I’ve ever seen live, maybe ever(??) I was in the perfect angle for it 😍 https://t.co/pGxpFFUwzI — Ryan (@Itshaber) June 22, 2023