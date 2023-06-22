وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الإمارات ضمن جولة خليجية

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إلى الإمارات العربية المتحدة، ضمن جولة خليجية شملت سلطنة عُمان وقطر والكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) في بيان، أن أمير عبد اللهيان وصل صباح اليوم إلى مطار أبوظبي، في زيارة غير معلنة المدة، وكان في استقباله وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر.

غادر وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، الكويت في الساعات الاولى من اليوم الخميس متوجها الى دولة #الامارات العربية المتحدة بهدف التشاور حول القضايا الثنائية والاقليمية والدوليةhttps://t.co/EHbjqfgdQE pic.twitter.com/ZqxSazL1Ww — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) June 22, 2023

وأوضحت أن زيارة وزير الخارجية الإيراني لأبوظبي ستركز على المحادثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، ولم تذكر تفاصيل أكثر.

وتعد الإمارات المحطة الرابعة لجولة وزير الخارجية الإيراني في الخليج، التي شملت أيضا قطر وعُمان والكويت، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في تلك الدول لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، بحسب ما ذكرته الوكالة.