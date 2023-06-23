رئيس رابطة علماء فلسطين يدعو لغضبة إسلامية بعد إقدام المستوطنين على “تدنيس” القرآن (فيديو)

دعا الشيخ الدكتور نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين لغضبة إسلامية شاملة لوقف “التعنت الإسرائيلي وتدنيس المقدسات الإسلامية” في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية جميعها.

وقال الشيخ ياسين في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، إن ما وقع في قرية عمريف جنوبي نابلس يمثل “جريمة كبرى تضاف للجرائم التي ترتكبها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل”. داعيًا الشعوب جميعها والدول العربية والإسلامية إلى التصدي لمثل هذه الأعمال “الإجرامية”.

وأضاف: بعد سعي إسرائيل لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، أطلقت العنان للمستوطنين للنيل من المقدسات الإسلامية.

وعمّ الغضب فلسطين عقب اقتحام مستوطنين برفقة كلاب، لأحد مساجد قرية عوريف جنوبي نابلس في الضفة الغربية، وقيامهم بتمزيق نسخ من المصحف الشريف.

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التفاصيل 👇https://t.co/kSSEy5YMcm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 23, 2023

ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية مقطع فيديو يوثق خروج مستوطنين من مسجد الرباط في قرية عوريف بعد اقتحامه برفقة كلب حراسة، بينما ألقى مستوطن نسخة من القرآن الكريم على الأرض أمام مدخل المسجد.

وأوضح رئيس رابطة علماء فلسطين أن “المستوطنين يقومون بتدنيس المقدسات الإسلامية تحت حماية الجيش والشرطة في دولة الاحتلال”.

وقال إن “دولة الاحتلال متورطة في عمليات تدنيس المقدسات الإسلامية، وهذه جريمة كبرى لا يجب السكوت عليها”.

وتابع: لو أقدم مسلم على تدنيس كنيس يهودي، فإن ذلك سيخلق موجة غضب غير مسبوقة في إسرائيل، ولن يقف الأمر إلا بعد قتل من قام بالعمل.