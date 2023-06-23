من باكستان إلى مكة سيرا على الأقدام.. شاب يقطع آلاف الأميال لأداء فريضة الحج (فيديو)

أقدم الشاب الباكستاني عثمان أرشد على قطع آلاف الكيلومترات سيرًا على الأقدام من بلدته أوكارا الباكستانية إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وقال أرشد البالغ من العمر 25 عامًا إنه بدأ رحلته في شهر أكتوبر الماضي حاملًا معه مظلته وحقيبة سفر على ظهره تتضمن احتياجاته الخاصة.

وأضاف أنه سعيد لأنه تمكن من السير لأكثر من 5400 كيلومتر، لتحقيق حلم الحج بهذه الطريقة الاستثنائية.

وتابع قائلًا: “في محطات عدة من سفري كنت أمر بمناطق مهجورة في الصحاري حيث لا قرية ولا مدينة ولا حتى بشر”. مضيفًا أن من “اللحظات المؤثرة في رحلة المشي الطويلة هي عندما كان يلتقي الناس في الطريق ويعرفون بقصته يشجعونه ويدعونه لاستكمال الرحلة الروحية”.

وعن مسارات الرحلة، قال أرشد إنه انطلق من موطنه باكستان ومر عبر الحدود الإيرانية والإماراتية والسعودية حتى الوصول إلى مكة المكرمة.

وقال “قضيت الكثير من الليالي في المساجد ونقاط التفتيش والفنادق”، وأحيان أخرى كانت تتم دعوتي من قبل أناس في الطريق يدعوني للمبيت.

وأضاف: خلال رحلتي كنت أنام في أي مكان أصله، وأذكر أنني قضيت الكثير من الليالي في خيمتي في الصحراء”.

وخلص أرشد إلى القول بأن عددًا من الناس الذين صادفهم خلال رحلته سعوا إلى إحباطه قائلين بأنه لن يتمكن من تحقيق هذا الحلم، لكنه “تجاوز ذلك بالإصرار والروح الإيجابية”.

وقال: رسالتي للجميع وخاصة الشباب هي بإمكانك أن تحقق كل ما تريده شريطة أن تثق بنفسك وتفكر بصورة إيجابية.. والله سيساعدك على تحقيق المراد”.