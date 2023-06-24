انتشار مركبات عسكرية لقوات فاغنر في شوارع روستوف والمخابرات الروسية تدعو لاعتقال بريغوجين (شاهد)

أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر وهم ينتشرون بدباباتهم وعرباتهم المدرعة في شوارع مقاطعة روستوف الروسية.

يأتي هذا بعد ما أعلن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، وصول قواته إلى المدينة، ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد بريغوجين أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش في المدينة التي تشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.

وفي رسائل صوتية عدة بثها على مدار يوم أمس، أكد بريغوجين أن الضربات الروسية تسببت في مقتل “عدد كبير جدا من الضحايا” في صفوف مقاتليه.

وقال “لقد شنّوا ضربات، ضربات صاروخيّة، على معسكراتنا الخلفيّة. قُتل عدد هائل من مقاتلينا”. وتوعّد بـ”الردّ” على هذا القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

لكن وزارة الدفاع الروسية ردت في بيان بأنّ “الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة شنّتها وزارة الدفاع الروسيّة على قواعد خلفيّة لمجموعة فاغنر، لا تتّفق مع الواقع وتشكّل استفزازًا”.

من جهته، دعا جهاز المخابرات الروسية مقاتلي فاغنر إلى القبض على قائدهم. وحض الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين مقاتلي فاغنر على وضع حد لتمردهم.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دخول مجموعة فاغنر شبه العسكرية إلى مدينة روستوف ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بأنه “تمرد مسلح”.

وقال بوتين في خطاب متلفز اليوم، “نواجه خيانة، الطموحات المفرطة والمصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلاد والشعب”.