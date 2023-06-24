قائد فاغنر يتفقد مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف الروسية (شاهد)

نشر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يقول إنه لتفقده مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف الروسية التي تشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

ووضع مقاتلو فاغنر أسلحة ثقيلة على أبواب ونوافذ المبنى التابع لوزارة الدفاع الروسية.

كما شوهدت حركة أعضاء مجموعة فاغنر وهم يحاولون السيطرة على النقاط الحرجة في شوارع روستوف.

وقال بريغوجين، الذي شوهد يصافح مسؤولين عسكريين أمام مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية: “أقولها مرة أخرى، نريد (وزير الدفاع سيرغي) شويغو ورئيس الأركان (فاليري غيراسيموف) هنا، سنبقى هنا حتى يأتوا، سنطوق روستوف ونذهب إلى موسكو”.

وأضاف بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام “سيطرنا على المطار العسكري في روستوف حتى لا تقوم الطائرات بقصفنا وإنما لتنفيذ مهامها في أوكرانيا”. وأضاف “قائد الأركان الروسي هرب من هنا حين علم باقترابنا من مركز القيادة”.

وأشار مؤسس فاغنر إلى أن مركز قيادة العمليات يعمل بشكل طبيعي و”لا توجد أي معوقات لتنفيذ مهامه”، مؤكدا أن القوات الروسية تتعمد تقليل أعداد القتلى في صفوفها التي تصل إلى ألف شخص يوميا، على حد قوله.

بدوره، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين اليوم، اتخاذ تدابير “لمكافحة الإرهاب” في العاصمة الروسية بعدما توعد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بإطاحة القيادة العسكرية.

وكتب سوبيانين على تلغرام “بفعل المعلومات التي ترد، تجري أنشطة لمكافحة الإرهاب حاليا في موسكو بهدف تعزيز التدابير الأمنية”.

وفي جنوب روسيا، دُعي السكان في منطقة روستوف التي تؤكد مجموعة فاغنر أنها دخلتها، إلى لزوم منازلهم.