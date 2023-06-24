وزارة السياحة التركية: استقبلنا 15 مليون زائر منذ بداية العام الجاري

قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية إن أكثر من 15 مليون شخص زاروا البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 14 مليونًا منهم كانوا من الأجانب، وكان نحو مليون آخرين من المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

وفيما بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار من العام الجاري، زاد عدد زوار تركيا من الأجانب بنسبة 23.65%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لتصنيف البلدان التي قدم منها أكبر عدد من الزوار إلى تركيا في الأشهر الخمسة الأولى، فقد احتلت روسيا المرتبة الأولى بنسبة زيادة تقدر بـ110%.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة زيادة بلغت 20%، واحتلت بلغاريا المرتبة الثالثة بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم. ثم تلت هذه البلدان إنجلترا وإيران.

يشار أيضا إلى أن عدد الزوار الأجانب الذين قدموا إلى تركيا خلال شهر مايو الماضي، زاد بنسبة 16% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، ليبلغ 4 ملايين و500 ألف و242 زائرًا.

وبحسب تصنيف البلدان التي قدم منها الزوار خلال مايو الماضي، حلت روسيا في المرتبة الأولى بنسبة زيادة بلغت 76% مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.

واحتلت ألمانيا المرتبة الثانية بزيادة قدرها 24%، ثم جاءت إنجلترا في المرتبة الثالثة بزيادة بلغت 12%، وتلتها بلغاريا وإيران على الترتيب.