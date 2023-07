“بريغوجين أذل بوتين”.. أوكرانيا: الفوضى في روسيا تصب في مصلحتنا

ذكرت الرئاسة الأوكرانية أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين “أذل” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمرده.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر “بريغوجين أذل بوتين/الدولة، وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف”.

وكتب بودولاك مخاطبًا بريغوجين “لقد ألغيت تقريبًا بوتين، ووصلت إلى موسكو وفجأة تتراجع، لأن وسيطًا محددًا جدًّا وعد بضمانات أمنية”.

يأتي ذلك بينما قال مسؤولون أوكرانيون إن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الرئيس الأوكراني وجيش بلاده الاستفادة من الاضطرابات التي وقعت في روسيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف، ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الحكومية عن وزير الخارجية دميترو كوليبا قوله أمس السبت “أي فوضى خلف خطوط العدو تصب في مصلحتنا”.

Prigozhin's phenomenal choice… You almost nullified Putin, took control of the central authorities, reached Moscow and suddenly… you retreat. Because one very specific intermediary with a dubious reputation (#Lukashenko) promised security guarantees from the person (#Putin)…

