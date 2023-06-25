“بريغوجين أذل بوتين”.. أوكرانيا: الفوضى في روسيا تصب في مصلحتنا

ذكرت الرئاسة الأوكرانية أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين “أذل” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمرده.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر “بريغوجين أذل بوتين/الدولة، وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف”.

وكتب بودولاك مخاطبًا بريغوجين “لقد ألغيت تقريبًا بوتين، ووصلت إلى موسكو وفجأة تتراجع، لأن وسيطًا محددًا جدًّا وعد بضمانات أمنية”.





يأتي ذلك بينما قال مسؤولون أوكرانيون إن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الرئيس الأوكراني وجيش بلاده الاستفادة من الاضطرابات التي وقعت في روسيا.





“الفوضى في مصلحة أوكرانيا”

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الفوضى في روسيا تصب في مصلحة كييف، ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الحكومية عن وزير الخارجية دميترو كوليبا قوله أمس السبت “أي فوضى خلف خطوط العدو تصب في مصلحتنا”.

Prigozhin's phenomenal choice… You almost nullified Putin, took control of the central authorities, reached Moscow and suddenly… you retreat. Because one very specific intermediary with a dubious reputation (#Lukashenko) promised security guarantees from the person (#Putin)… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023

وأضاف كوليبا أن من السابق لأوانه الحديث عن عواقب ما حدث بالنسبة لأوكرانيا، لكنه أجرى في وقت لاحق من اليوم مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة الأحداث وتطورات الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بعد ذلك إن واشنطن ستظل “في تعاون وثيق” مع كييف في ظل تطور الوضع.





“مزيد من الأسلحة”

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي “العالم شاهد اليوم سادة روسيا وهم لا يسيطرون على أي شيء، لا شيء على الإطلاق، فقط فوضى تامة”. وناشد حلفاء أوكرانيا استغلال تلك اللحظة، وإرسال المزيد من الأسلحة إلى كييف.

وأعلن الجيش الأوكراني، أمس السبت، عن هجوم قرب قرى تحيط بمدينة باخموت التي سيطرت عليها قوات فاغنر في مايو/أيار بعد شهور من القتال. وقالت كييف إنها استعادت السيطرة على قرية في منطقة دونيتسك وإن “المكاسب تتزايد تدريجيًّا”.





وقال زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن الهجوم المضاد بشكل عام “أبطأ مما هو مرغوب فيه”، في حين قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أمس السبت إنه لم يحدث انسحاب على الفور للقوات الروسية من خط المواجهة إلى موسكو.