دماء وإصابات.. اشتباكات عنيفة بين مؤيدي المثلية ومعارضيها في جنوب لندن (فيديو)

شهدت شوارع جنوب العاصمة البريطانية لندن، السبت، اشتباكات بين مؤيدي المثلية ومعارضيها، أثناء فعالية ترويجية للمثليين في بلدة “سكوتلاند يارد”.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدد من اللقطات التي توثق الاشتباك العنيف الذي وقع بين الطرفين.

Antifa thugs from the @socialistworker’s Party and @antiracismday already being arrested. And it’s not even breakfast… pic.twitter.com/GAth5CEK28 — Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) June 24, 2023

ويبرز في أحد الفيديوهات المتداولة، استخدام الأسلحة البيض مثل العصي من الطرفين بالعراك، الذي انتهى بإصابة عدد من الأشخاص، كما ظهرت الدماء على أحد المشاركين بالواقعة في صورة تداولها النشطاء عبر الفضاء الرقمي البريطاني.

The @RMTunion and @NEUnion are supporting violent ANTIFA criminals who assault women with clubs. pic.twitter.com/z6CleCBJdy — Turning Point UK 🇬🇧 (@TPointUK) June 24, 2023

وأفادت صحيفة التلغراف البريطانية على لسان مُتحدث الشرطة في منطقة “سكوتلاند يارد”، أن السلطات تدخّلت لمنع التصعيدات بين الطرفين، وألقي القبض على 3 أشخاص، وسوف يتم تقديمهم للعدالة.

مناوشات بين نشطاء مثليين وأسوياء أمام مقر مكتبة في لندن تستضيف مثليين جنسيًا المعروفين بـ Drag Queen لتقديم عروض تتضمن مشاهد إباحية للأطفال انتهت المناوشات بإصابة أحد النشطاء المثليين جنسيًا بإصابات بليغة وتدخلت الشرطة لفض الاشتباكات لكن رغم ذلك استمرت العروض المقدمة للأطفال pic.twitter.com/OJ5t1XVAKr — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) June 24, 2023

وفي شهر يونيو/حزيران من كل عام يحتفل المثليون بما يسمونه “شهر الفخر” أو “LGBT pride”، لكن قطاعًا واسعًا في الدول الغربية يرفض محاولة فرض أجندة المثليين عليهم، وإجبار أبنائهم في المدارس على تعلم المثلية وبعض خصوصياتها.