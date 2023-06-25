فقدت اثنين من صغارها الثلاثة.. الحصبة تفتك بالأطفال داخل مخيمات النزوح في تعز (فيديو)

في مخيم “جبل زيد” للنازحين بمدينة تعز جنوبي اليمن، تعاني عائلات من انتشار مرض الحصبة الذي يهدد حياة أطفالهم، وفقدت ابتسام طفلين من أصل ثلاثة بسبب هذا المرض، ولا تزال أمّها “خيور” تخشى على حياة طفلين لها أصيبا بالحصبة.

فقدت طفلين

تقول ابتسام التي نزحت من مديرية موزع في محافظة تعز، إنها فقدت طفلين، بعد أن أصيبا بالحصبة، دون توافر أي علاج لهما في المخيم، واضطرت إلى استخدام وصفات شعبية، مثل الأعشاب والزبادي وزيت التونة، ولكن لم تُجدِ نفعًا وتُوفي طفلاها.

وتروي ابتسام ما حدث لهما قائلة “عالجتهما بأشجار الغلف، وغيرها من الأعشاب، لتخفيف أعراض الحمّى، ولكن كانت حالتهما تسوء. لم تفدهما تلك الوصفات وتُوفيا، اصطحبتها إلى الصيدلية، لكنهم قالوا لي عودي لا يوجد لهما علاج”.

أما خيور وهي أم ابتسام، التي فرَت من نيران الحرب في موزع أيضًا، حالها كحال ابنتها، تحاول جاهدة بما أوتيت من إمكانات متواضعة، إنقاذ حياة ابنيها، اللذين أصيبا بالحصبة.

تفترش خيور أرض خيمتها، وقد وضعت أحد طفليها المصابيَن بالحصبة في حجرها، والآخر في مهد مُعلق، بينما يُسمع أنينهما من الحمى وأعراض الحصبة.

“لا نشعر بقدوم العيد”

تقول خيور “نحن فقراء، لا نملك شيئًا، اقترضت من جارتي مبلغًا زهيدًا لشراء السكر، لا نشعر بقدوم العيد”.

تنهمك خيور في التقاط بعض الأعشاب، لسحقها ووضعها على جبين طفلها لتخفيف أعراض الحمى، ولكن من دون جدوى، حيث يصرخ الصغير متأوّهًا مرتجفًا “أنا بردان.. أنا بردان”.

والحصبة مرض فيروسي مُعد، وغالبًا ما يصيب الأطفال وينتقل عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال الهواء، وتشمل أعراضه، الحمّى والسعال والزكام والطفح الجلدي.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تؤدي نحو 10% من حالات الإصابة بالحصبة إلى الوفاة، لدى الفئات السكانية التي ترتفع فيها معدلات سوء التغذية، وتنقص فيها فرص الحصول على الرعاية الصحية.

وتشير منظمة الصحة إلى أن مرض الحصبة ليس له علاج محدد، ولكن من الممكن تقليل مضاعفاته عن طريق الرعاية الداعمة التي تضمن التغذية السليمة والحصول على كميات كافية من السوائل.

ولكن في اليمن الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ عقود عقب اندلاع الحرب عام 2015، سيصعب على الأطفال المصابين الحصول على الرعاية اللازمة.

وتطالب خيور وابنتها ابتسام وغيرهما من سكان مخيم “جبل زيد” بتوفير الرعاية الصحية والإمدادات الإغاثية لهم، في ظل تفشي مرض الحصبة، الذي أودى بحياة 5 أطفال حتى الآن بحسب سكان المخيم.