مجموعة فاغنر تنسحب من منطقة فورونيج جنوبي روسيا (فيديو)

بدأ مقاتلو مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، اليوم الأحد، انسحابا من منطقة (فورونيج) جنوبي روسيا، غداة اتفاق أفضى إلى إنهاء التمرد المسلح على القيادة العسكرية في البلاد.

وأعلن حاكم المنطقة (ألكسندر غوسيف) أن تحرك وحدات فاغنر في فورونيج، في طور الانتهاء. وقال إن الأمر “يتمّ طبيعيا ومن دون حوادث”، مشيرا إلى أن القيود على حركة التنقل ستُرفع ما إن يتم “حل الوضع نهائيا”.





ولم تتوافر معطيات وافية عمّا شهدته المنطقة، إذ اكتفى الحاكم بالقول يوم السبت إنه “في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج، تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية”.

وأفادت السلطات باندلاع حريق كبير في مستودع للوقود دون ذكر أسبابه.

وأكد الحاكم أيضا أن السلطات ستبلغ السكان بكيفية الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تكبدوها، شاكرا إياهم على “تحملهم وحزمهم وعقلانيتهم” خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة.





وكان الحاكم قد دعا السكان، أمس السبت، إلى ملازمة منازلهم، معربا عن تأييده للرئيس فلاديمير بوتين في مواجهة التمرد المسلح لمجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين.

وبدأت مناطق عدة في جنوبي روسيا رفع الإجراءات والقيود التي فُرضت على خلفية التمرد الذي انتهى باتفاق قضى بوقف فاغنر التحرك نحو موسكو ومغادرة بريغوجين إلى بيلاروسيا، مقابل عدم ملاحقته أو مقاتليه في روسيا.

ومع ذلك فإن “نظام مكافحة الإرهاب” لا يزال قائما في موسكو، اليوم الأحد، رغم الاتفاق.