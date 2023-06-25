مع الحكيم.. دق الوشم على الجلد بشكل خاطئ قد يؤدي إلى أضرار كارثية (شاهد)

حذرت جهات صحية الشباب الراغبين في رسم الوشم على أجسامهم، لأن هذا الإجراء ينطوي على العديد من الأخطار.

وقالت ميسم رمضان، اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر “دق الوشم هو عبارة عن حقن حبر داخل الجلد، ومن ثم يجب أن يكون على مستوى عال من النظافة والتعقيم”.

وأضافت “هناك مضاعفات خطيرة قد تصيب الجلد خاصة إذا كانت هناك عناصر ملوثة صاحبت عملية دق الوشم، ومن الممكن مثلًا أن يتسبب رسم الوشم بهذه الحالة في الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات”.

والوشم مجموعة من الرموز والخطوط الحاملة لدلالات متعددة، وتفضل النساء وضعه غالبًا على الوجه واليدين، للتزيين وإثارة انتباه الرجل، لما يضفيه من جمال على المرأة، في حين يضعه بعض الشباب في مختلف أنحاء الجسد.

وخلال عملية الوشم، يجري ثقب الجلد بمعدل من 80 إلى 150 مرة (ثقبًا) في الثانية، من أجل حقن الأصباغ التي تلون الوشم.