بايدن: الولايات المتحدة وحلفاؤها ليسوا متورطين في تمرد فاغنر

نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود علاقة بين الدول الغربية وتمرد مجموعة “فاغنر” المسلحة في روسيا.

وقال بايدن، اليوم الاثنين، إن تمرد مجموعة “فاغنر” جاء في سياق صراع داخل النظام الروسي، وإن الولايات المتحدة وحلفاءها ليسوا متورطين فيه.

وفي أول تعليق له على التمرد، قال بايدن “أوضحنا أننا لسنا متورطين، ولا علاقة لنا بهذا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن من “المبكر جدّا” معرفة أين ستتجه الأمور في روسيا، أو التوصل إلى استنتاجات حاسمة بعد تمرد فاغنر.

وأوضح بايدن أنه اجتمع بـ”حلفاء رئيسيين في مكالمة فيديو عبر تطبيق زوم”، وذكر أنهم اتفقوا “على وجوب ألّا نعطي (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أي مبرر لإلقاء اللوم على الغرب وحلف شمال الأطلسي في ذلك”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا بصرف النظر عما يحدث في روسيا.