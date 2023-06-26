رفع قيود “مكافحة الإرهاب” في موسكو عقب انتهاء تمرد فاغنر

أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية اليوم الاثنين رفع “نظام عمليات مكافحة الإرهاب” الذي طبق يوم السبت في موسكو ومنطقتها في أعقاب انتهاء تمرد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مكاتب جهاز الأمن الاتحادي المحلية قولها إن قيودا مماثلة أُلغيت في منطقتي فورونيج وموسكو، وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية إن الوضع في البلاد “مستقر”.

وفرضت قيود مكافحة الإرهاب في المناطق الثلاثة يوم السبت مع تحرك رتل من مقاتلي مجموعة فاغنر باتجاه موسكو وتبادلهم إطلاق النار مع قوات الأمن.

تمرد فاغنر

وبدأت مناطق عدة في جنوب روسيا رفع الإجراءات والقيود التي فرضت يوم السبت عقب التمرد الذي انتهى باتفاق قضى بوقف فاغنر التحرك نحو موسكو ومغادرة بريغوجين إلى بيلاروسيا، مقابل عدم ملاحقته أو أفرادها في روسيا.

وألقى الحدث -الذي أتى في وقت حساس بالنسبة لروسيا وهي تخوض حربا في أوكرانيا- الضوء على الحاجة إلى احتياطيات عسكرية روسية، في المناطق النائية.

وشكلت الاضطرابات التي تسبب فيها بريغوجين، أكبر تحد يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الداخل على مدار 23 عاما قاد خلالها روسيا، وأثارت مخاوف أمنية عالمية واتصالات متسارعة بين واشنطن وحلفائها لتنسيق المواقف.

ووصف بوتين تحركات بريغوجين بأنها “ضربة لروسيا”، لكن لم تظهر أي مؤشرات في حينه على تهديد لحكمه، في حين التزمت وزارة الدفاع التي يقودها حليف بوتين المخلص سيرغي شويغو الصمت خلال الأحداث.