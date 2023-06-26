مصر.. انهيار مبنى من 14 طابقا على رؤوس ساكنيه في الإسكندرية (فيديو)

انهار عقار مكون من 14 طابقًا في حي المنتزه أول شرقي الإسكندرية شمالي مصر، صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن تحطم سيارات فيما يوجد بعض قاطنيه ورواد محل “سوبر ماركت” أسفل الأنقاض، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بوقوع 4 إصابات دون وفيات حتى الآن. وانتقلت قوات الحماية المدنية رفقة الشرطة والإسعاف ومسؤولي الحي إلى موقع الحادث، وجرى فرض طوق أمني فيما يجري رفع الأنقاض لمحاولة البحث عن ناجين وانتشال الضحايا.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار المبنى المأهول بشكل كامل، فيما حوصر آخرون بسبب انهيار سلم العقار، ولم يُعرف بعد عدد الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض.

ودفعت وزارة الصحة المصرية بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية، تحسبًا للتعامل مع أي إصابات محتملة، وفق بيان للوزارة.

وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف -من موقع انهيار المبنى- إن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجار التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض.

ولفت إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.