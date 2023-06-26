وسط معارك الخرطوم.. قوات عبد العزيز الحلو تهاجم مناطق في إقليم النيل الأزرق (فيديو)

شنّت قوات تابعة للحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو هجوما على منطقة في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، حسب ما ذكر الجيش السوداني.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر بالجيش السوداني أنه تم أسر 16 فردا من قوات الحركة الشعبية، بعد صد الهجوم الذي قامت به على منطقة (خور برن) بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وتجددت الاشتباكات، صباح اليوم الاثنين، في مناطق عدة بالعاصمة السودانية الخرطوم، ودوّت انفجارات متقطعة جنوب مدينة أم درمان، بالتزامن مع سماع أصوات أسلحة ثقيلة غربي مدينة الخرطوم.

وتزامنت الاشتباكات مع تحليق طائرات حربية تابعة لسلاح الجو في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان.

ويوم الأربعاء الماضي، اتهم الجيش السوداني الحركة الشعبية بقيادة الحلو بمهاجمة قواته في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان (جنوب غربي البلاد) رغم الهدنة.

وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مددت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الحلو، اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بينهما في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما.

وتنشط الحركة الشعبية في منطقتي جنوب كردفان (جنوب غرب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ عام 2011 من أجل الحصول على وضع خاص للمنطقتين.





وشُكّلت الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال عام 2011 بعد انفصال جنوب السودان عن الشمال، وانقسمت لاحقا إلى جناحين أحدهما بقيادة مالك عقار والآخر بقيادة عبد العزيز الحلو، وكانت تقاتل قوات حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وفي أغسطس/آب عام 2020، وقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية -جناح مالك عقار- في جوبا عاصمة جنوب السودان، بالأحرف الأولى اتفاقا أمنيا يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني.

ولم توقّع حركة عبد العزيز الحلو على اتفاق جوبا، الذي يهدف إلى إنهاء صراعات تأججت أثناء حكم البشير، لكنها وقّعت اتفاق مبادئ مع حكومة عبد الله حمدوك لمواصلة مفاوضات للتوصل إلى “حل سياسي شامل في السودان يخاطب جذور الأزمات”.