الأخبار

“هاجموها لأنها مسلمة”.. البيت الأبيض يدعم صحفية واجهت رئيس وزراء الهند في واشنطن

الصحفية صابرينا صديقي أحرجت رئيس الوزراء الهندي بأسئلتها عن حقوق المسلمين في بلاده (رويترز)
27/6/2023-|آخر تحديث: 27/6/202308:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن دعمها والإدارة الأمريكية للصحفية الأمريكية المسلمة، صابرينا صديقي، بسبب الهجمة التي تعرضت إليها عقب مواجهتها  لرئيس الوزراء الهندي في البيت الأبيض.

وخلال مؤتمر صحفي للحديث عن التطورات في الوضع الراهن بين أوكرانيا وروسيا، أمس الاثنين، قاطعت المتحدثة باسم البيت الأبيض الحديث في هذه المسألة قائلة: “أريد الحديث في موضوع آخر باختصار”.

وأضافت “طرحت زميلتنا صابرينا صديقي من صحيفة وول ستريت جورنال سؤالاً على رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ومنذ ذلك الوقت تعرضت للمضايقات الشديدة عبر الإنترنت من أشخاص داخل الهند. بعضهم سياسيون، وآخرون لديهم ارتباطات مع الحكومة الموالية لمودي. وجميعهم كانوا يستهدفونها بسبب ديانتها الإسلامية”.

وأوضحت كارين جان بيير، أن البيت الأبيض على علم ولديه تقارير توثق ما تعرضت له الصحفية من مضايقات وصفتها بأنها “غير مقبولة”.

وقالت “نحن ندين تمامًا أي مضايقة للصحفيين في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، وهذا غير مقبول ويتناقض مع مبادئ الديمقراطية ذاتها التي تمت مناقشتها في اجتماع الأسبوع الماضي”.

وكان سؤال الصحفية الامريكية، صابرينا صديقي، لـ “مودي” عن موقفه من الاعتداءات التي طالت المسلمين وغيرهم من الأقليات الهندية في عهده؛ وهو ما كان حافزا لنشطاء ومدونين ووسائل إعلام هندية للهجوم على الصحفية.

وكما ظهر في فيديو المؤتمر الصحفي المتداول عبر المنصات؛ فإن مودي صمت لبضع ثوان ، ثم أجاب قائلًا: “أنا مندهش مما تقولينه، نحن دولة ديمقراطية، والديمقراطية جزء من روحنا ودمنا، نحن نعيش ونتنفس الديمقراطية.، وهي في دستورنا. لذلك لا توجد مسألة تمييز على أساس الطائفة أو العقيدة أو الدين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية