حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في منى ويؤدون طواف الإفاضة حول الكعبة (فيديو)

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح الأربعاء، رمي جمرة العقبة الكبرى في مِنى قرب مدينة مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج هذا العام الذي شهد مشاركة 1.8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقّت مجموعات من المصلّين طريقها عبر وادي مِنى لرمي 7 حصوات على مجسَّم يُجسّد غواية الشيطان.

وبعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، يشرع الحجاج في أعمال النحر، إذ ينحرون أضحيتهم ويحلقون رؤوسهم.

ويتوجه الحجاج لاحقًا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم يعودون بعد ذلك إلى مِنى حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. ويمكن للحجاج المغادرة بعد جمرة العقبة الكبرى إذا توفر لديهم العذر.

ويستمر الحجاج في إكمال مناسكهم، فيبقون أيام التشريق الثلاثة (الخميس والجمعة والسبت) في مشعر مِنى، ويكملون رمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، حيث يرمون في كل منها سبع حصوات.

وأعلنت السعودية، الثلاثاء، أن إجمالي عدد حجاج هذا العام تجاوز 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، بينهم أكثر من 184 ألفًا من الداخل.

ويُعَد موسم 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا أواخر 2019.