سوريا.. الجزيرة مباشر ترصد أجواء عيد الأضحى في أحد مخيمات إدلب (فيديو)

لم تحرم الأوضاع المعيشية الصعبة وآلام النزوحِ السوريين في محافظة إدلب من الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك حتى وإن كان استمتاعًا منقوصًا.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاع النازحين في الشمال السوري الذين يعانون من غلاء المعيشة وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وتؤكد المنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في المنطقة أن تلك الأوضاع الصعبة حرمت معظم السكان من ذبح الأضاحي خلال العيد.

وتجوّل علاء الدين اليوسف -مراسل الجزيرة مباشر- في أحد مخيمات الشمال، وقابل الأطفال الذين لم يجد بعضهم مكانًا ليحتفل فيه، وقال آخرون إنهم استطاعوا زيارة بعض أقاربهم.

وقال مدير المخيم إن الأحوال المعيشية صعبة، ويحاول الناس أن يفرحوا بأقل القليل، مشيرًا إلى عدم وجود أماكن ترفيه للأطفال، ولا توجد أضحيات توزّع على الناس.