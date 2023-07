عقوبات أمريكية تستهدف شركات مرتبطة بمجموعة “فاغنر”

أعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف أنشطة “فاغنر” في إفريقيا الوسطى، بعد أيام قليلة على تمرّد لقائد المجموعة يفغيني بريغوجين تم إجهاضه.

وكان من المتوقّع أن تُعلن الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على فاغنر في مطلع الأسبوع لكنّها تريّثت لكي لا تبدو وكأنّها تدعم طرفاً ضدّ آخر في النزاع بين المرتزقة الذين يقودهم بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتستهدف العقوبات الأمريكية شركة التعدين “مايداس ريسورسز” المالكة لمناجم عدة في إفريقيا الوسطى، وأيضا “ديامفيل” المتخصصة في تعاملات الذهب. والشركتان يديرهما بريغوجين، وفق وزارة الخزانة الأمريكية.

كذلك تستهدف العقوبات شركة “إنداستريال ريسورسز جنرال تريدينغ” ومقرّها في دبي، وهي متّهمة بإدارة تعاملات “ديامفيل”.

وأكّد مساعد وزير الخزانة براين نيلسون في بيان الثلاثاء، أن “مجموعة فاغنر تموّل عملياتها الوحشية بشكل جزئي عبر استغلال الموارد الطبيعية في بلاد على غرار إفريقيا الوسطى ومالي”.

وتابع “الولايات المتحدة مستمرة باستهداف مصادر عائدات مجموعة فاغنر بغية منعها من التمدّد في إفريقيا وأوكرانيا وأنحاء أخرى”.

The U.S. levied sanctions against Africa-based gold companies it says Russia's Wagner paramilitary group uses to fund its operations https://t.co/pLXDzqhFux

