في زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب في “العراق” (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يخسر الحرب في العراق” بدلًا من أن يقول أوكرانيا في زلة لسان جديدة.

وجاءت زلة اللسان في حديث بايدن للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى شيكاغو، حين سُئل عما إذا كان بوتين قد أضعفه التمرّد القصير الذي قاده رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الذي تخوض قواته معارك في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي “من الصعب إصدار حكم على ذلك. لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق. إنه يخسر الحرب في الداخل وأصبح منبوذًا نوعا ما حول العالم. لا يقتصر الأمر على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا الاتحاد الأوربي. هناك اليابان، هناك 40 دولة”.

And Biden is clearly losing his war with sanity. https://t.co/sguZcECMDV — Abigail Marone 🇺🇸 (@abigailmarone) June 28, 2023

وتعد هذه زلة اللسان الثانية التي يُقدم عليها الرئيس بايدن في أقل من 24 ساعة.

فمساء أمس الثلاثاء، تدارك بايدن زلة لسان أخرى أثناء حملة لجمع الأموال، حين تحدث عن الصين بينما كان يقصد الهند التي زار رئيس وزرائها ناريندرا مودي البيت الأبيض قبل أسبوع.

وقال بايدن حينها “ربما رأيتم صديقي المفضل الجديد، وهو رئيس وزراء دولة صغيرة هي الآن الأكبر في العالم، الصين… عفوًا، أعني الهند”.

ويبدو أن هذه الأخطاء ليست غريبة على الرئيس الامريكي البالغ من العمر 80 عامًا.

وأظهرت استطلاعات للرأي العام أن غالبية الأمريكيين لديهم مخاوف من تقدم الرئيس بايدن في العمر.

وقال نحو 73% من المشاركين في استطلاع رأي أجرته مؤسستي (رويترز) و(إبسوس) بين يومي 21 و24 إبريل/نيسان الماضي إنهم يعتبرون أن تقدّم بايدن في العمر لا يؤهله للعمل في الحكومة، ووافقت أغلبية بنسبة 63% من الديمقراطيين على هذا الأمر.

وخلال شهر فبراير/شباط الماضي، قال طبيب بايدن إنه يتمتع بصحة جيدة و”لائق لأداء مهامه الرئاسيّة”.