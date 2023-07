في زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب في “العراق” (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يخسر الحرب في العراق” بدلًا من أن يقول أوكرانيا في زلة لسان جديدة.

وجاءت زلة اللسان في حديث بايدن للصحفيين قبيل مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى شيكاغو، حين سُئل عما إذا كان بوتين قد أضعفه التمرّد القصير الذي قاده رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الذي تخوض قواته معارك في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي “من الصعب إصدار حكم على ذلك. لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق. إنه يخسر الحرب في الداخل وأصبح منبوذًا نوعا ما حول العالم. لا يقتصر الأمر على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا الاتحاد الأوربي. هناك اليابان، هناك 40 دولة”.

And Biden is clearly losing his war with sanity. https://t.co/sguZcECMDV

— Abigail Marone 🇺🇸 (@abigailmarone) June 28, 2023