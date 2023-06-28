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مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا بحريق مروع خلال مهرجان ديني في الهند (فيديو)

مفزعة لمقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا بحادث مروع بمهرجان في ولاية ترايبورا
صور لجثت ضحايا مهرجان ولاية "ترايبورا" الهندية وقد تفحمت جراء اصطدام عربتهم بالتيار الكهربائي (منصات التواصل)
28/6/2023-|آخر تحديث: 28/6/202310:00 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين، اليوم الأربعاء، بسبب اشتعال النيران في عربة اصطدمت بسلك التيار الكهربائي خلال مهرجان في ولاية (ترايبورا) الهندية.

وقالت وسائل إعلام هندية إن العربة اصطدمت بسلك كهربائي عالي التوتر خلال مهرجان (جاغاناث راث) في الولاية، ما أدى إلى اشتعال النيران في العربة ومقتل وإصابة العديد من الأشخاص الذين كانوا بداخلها.

ونقل موقع (إنديا إكسبريس) عن رئيس الشرطة في الولاية أن 15 شخصًا نُقلوا على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى بالولاية، وذكرت التقارير الأوليّة أن حالة بعض المصابين حرجة.

ونشرت وسائل إعلام هندية محلية وناشطون عبر منصات التواصل مقاطع مصوّرة تتضمن لقطات مروّعة توثّق وقوع قتلى من مستقلي العربة وسط محاولات الأهالي إنقاذ البقية من داخلها وإخراجهم.

وغرّد حاكم الولاية الدكتور مانيك ساها عن تعازيه عبر صفحته على تويتر “في حادث مأساوي، فقد العديد من المصلين حياتهم وأصيب بعض الأشخاص الآخرين بسبب الصعق بالكهرباء خلال أولتا راث ياترا في كومارغات، اليوم”.

ويعد مهرجان (جاغاناث راث) من أهم المهرجانات الدينية التي تقيمها الطائفة الهندوسية في ولاية (ترايبورا) الجبلية شمالي شرقي الهند.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي