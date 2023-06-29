جولة ترصد تجهيز أضاحي العيد لتوزيعها على عوائل الأيتام النازحين شمالي سوريا (فيديو)

تسهم الجمعيات الخيرية في الشمال السوري في تخفيف معاناة النازحين ومساعدتهم في الأعياد عن طريق تقديم المساعدات الغذائية من لحوم الأضاحي التي يتبرع بها أهل الخير والجمعيات الإغاثية.

ونقلت الجزيرة مباشر مشاهد لعمل جمعية الشام للأيتام في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بمدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، وحصلت الجمعية على نحو 539 أضحية هذا العام، بالإضافة إلى 6 عجول أوزانها فوق الـ500 كيلوغرام، وفقًا لأحد المسؤولين.

وقال أحد المسؤولين في الجمعية، إن هذه الأضاحي واللحوم تقدم لعائلات الأيتام في جميع أنحاء الشمال السوري، مؤكدًا أن الأيتام في أمسّ الحاجة هذه الأيام لإدخال السرور والفرحة على قلوبهم.

بسمة للعالم

وأشار إلى أن وقوف الداعمين من الأفراد والجمعيات مع الجمعية “يُعد رسم للبسمة على وجوه هؤلاء الأطفال، والذي هو رسم للبسمة للعالم”، لافتًا إلى مثل تركي يقول “من أفرح اليتيم فقد أفرح الدنيا”.

وأضاف “وزعنا أمس على عدة مناطق، وغطينا عدد كبير قرابة 2500 عائلة في منطقة إعزاز، بالإضافة لنحو ألفي عائلة في ريف إدلب، واليوم سوف نغطي ما بين إدلب ومنطقة درع الفرات قرابة 4 آلاف عائلة”.

وطالب أهل الخير بدعم الجمعية، وقال “مؤلم أنه في عيد الأضحى لا نستطيع تغطية الشمال السوري”، مشيرًا إلى إحصاء الجمعية لـ16 ألف عائلة في الشمال السوري، وأن الجمعية ستغطي هذا العيد نحو 9 آلاف أسرة فقط، بينما لن تستطع الوصول إلى 7 آلاف أسرة المتبقية.

التجهيز لذبح وتوزيع لحوم #الأضاحي 🐏

على الأسر المحتاجة في الشمال السوري خيركم واصل لمستحقيه 🍃 جزاكم الله خيراً وكتب الله أجر كل من تبرع

للتصدق بالأضحية: https://t.co/TEOMbCX7I7#لأثرٍ_يبقى| #بأضحيتك_يستمر_الأثر | #قطر_الخيرية pic.twitter.com/A4Wj7s40Bz — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) June 27, 2023

ووجّه الشكر لكل المتبرعين والداعمين للجمعية، وخص بالشكر كلًا من قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وكذلك الجمعيات الخيرية الكويتية.

كما أشار إلى أن جمعية الشام للأيتام لها وجود في 31 نقطة في الشمال السوري، بالإضافة إلى 12 نقطة عمل في تركيا، وتشمل مساعدات الجمعية نحو 76 ألف يتيم، وتهتم بالإغاثة، لكنها أيضًا تهتم بالتعليم ولديها 24 روضة للأيتام و6 مدارس و17 دار إيواء و26 مركز وقفي في الشمال السوري.