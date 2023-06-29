شاهد: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن

قام عشرات المتظاهرين العراقيين، اليوم الخميس، باقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على إحراق عراقي مقيم في ستوكهولم نسخة من المصحف الشريف.

وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية كبرى في البلاد، والذي دعا إلى تظاهرة أخرى غدا الجمعة بعد صلاة المغرب تزامنًا مع دعوات إلى التظاهر من جهات أخرى.

وبقي المتظاهرون في السفارة السويدية نحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن.

ودان الصدر والحكومة العراقية ما قام به سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد أحرق أمس بضع صفحات من مصحف شريف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.

ومن جانبها شجبت الحكومة العراقية هذا العمل “غير المسؤول” و”العنصري”، واستنكرت وزارة الخارجية “الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف”.

تُؤكِّدُ الوزارة أنَّ هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل إستفزازًا خطيرًا لهم.

تدعو وزارة الخارجيَّة المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرُّف ومحاسبة مرتكبيها. وزارة الخارجيَّة

بغداد

2023/6/29 — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) June 29, 2023

ووزع المتظاهرون أمام السفارة السويدية ببغداد منشورات كُتب عليها “دستورنا القرآن.. سيدنا الصدر” باللغتين الإنجليزية والعربية.

كما أحرقوا أعلام قوس قزح التي ترمز إلى مجتمع المثليين، وذلك استجابة لنداء مقتدى الصدر الذي رأى في ذلك “أفضل طريقة لاستفزاز” الذين يدعمون أو يدافعون عن حرق القرآن. وكتبوا على بوابة السفارة السويدية “نعم ، نعم للقرآن”.