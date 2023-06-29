“قبل أن يصبح أكثر ذكاء منا”.. عرّاب الذكاء الاصطناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

حضّ جيفري هينتون الذي يوصف بأنه عرّاب الذكاء الاصطناعي، الحكومات على التدخل لضمان ألا تسيطر الآلات على المجتمع، وحذّر من أن مخاطر الذكاء الاصطناعي يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وكان هينتون قد تصدر العناوين في مايو/ أيار عندما أعلن استقالته من غوغل بعد عقد من انضمامه إليها، للتحدث بحرية أكبر عن مخاطر الذكاء الاصطناعي بعد فترة وجيزة من إطلاق برنامج الدردشة “تشات جي بي تي” الذي أسر مخيلة العالم.

وتحدث عالِم الذكاء الاصطناعي الذي يدرّس في جامعة تورنتو أمام جمهور حاشد خلال مؤتمر للتكنولوجيا في المدينة الكندية، اجتذب عددا كبيرا من قطاعات مختلفة.

Dishonest CBC headline:

"Canada's AI pioneer Geoffrey Hinton says AI could wipe out humans. In the meantime, there's money to be made".

The second sentence was said by a journalist, not me, but you wouldn't know that. — Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 5, 2023

واجتذب المؤتمر أكثر من 30 ألفا من مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والعاملين في قطاع التكنولوجيا، ومعظمهم جاء “لتعلم كيفية ركوب موجة الذكاء الاصطناعي، لا لسماع دروس حول مخاطره”.

وقال هينتون “قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا، أرى أنه ينبغي تشجيع الأشخاص الذين يطورونه على بذل الكثير من الجهد لفهم كيف يمكن أن يحاول سلبنا السيطرة”.

وأضاف “الآن هناك 99 شخصا يتمتعون بذكاء كبير يحاولون جعل الذكاء الاصطناعي أفضل، وشخص واحد ذكي جدا يحاول معرفة كيفية منعه من تولي السيطرة، وربما عليكم أن تكونوا أكثر توازنًا”.

إثارة المخاوف

وقال عرّاب الذكاء الاصطناعي “من المهم جدا أن يدرك الناس أن هذا ليس خيالا علميا أو مجرد إثارة للمخاوف”، مشددا على أنها “مخاطرة حقيقية يجب أن نفكر فيها مليًّا، وعلينا التوصل إلى معرفة كيفية التعامل معها مسبقا”.

وأعرب هينتون كذلك عن قلقه من أن يعمّق الذكاء الاصطناعي انعدام المساواة، حيث إن المكاسب الهائلة من إنتاجيته ستذهب إلى الأثرياء وليس العمال، وقال إن “الثروة لن تذهب إلى الأشخاص الذين يعملون، بل ستجعل الأثرياء أكثر ثراءً”.

وأشار أيضا إلى خطر الأخبار المضللة التي يمكن تلفيقها بواسطة برامج الروبوتات على غرار “تشات جي بي تي”، معربًا عن أمله أن يتم وضع علامات على المحتوى الذي تولده برامج الذكاء الاصطناعي كما تضع البنوك المركزية دمغة مائية على العملات النقدية.

وفي هذا الصدد، يدرس الاتحاد الأوربي مثل تلك التقنية في قانونه المتعلق بالذكاء الاصطناعي، الذي سيحدد قواعد الذكاء الاصطناعي في أوربا، ويناقشه حاليا مشرعون.

وتتناقض لائحة هينتون لمخاطر الذكاء الاصطناعي مع نقاشات المؤتمر التي ركزت على اغتنام الفرصة التي أتاحها إطلاق برنامج تشات جي بي تي، وتناولت بشكل أقل مسألة السلامة والتهديدات.