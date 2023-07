“قبل أن يصبح أكثر ذكاء منا”.. عرّاب الذكاء الاصطناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

حضّ جيفري هينتون الذي يوصف بأنه عرّاب الذكاء الاصطناعي، الحكومات على التدخل لضمان ألا تسيطر الآلات على المجتمع، وحذّر من أن مخاطر الذكاء الاصطناعي يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وكان هينتون قد تصدر العناوين في مايو/ أيار عندما أعلن استقالته من غوغل بعد عقد من انضمامه إليها، للتحدث بحرية أكبر عن مخاطر الذكاء الاصطناعي بعد فترة وجيزة من إطلاق برنامج الدردشة “تشات جي بي تي” الذي أسر مخيلة العالم.

وتحدث عالِم الذكاء الاصطناعي الذي يدرّس في جامعة تورنتو أمام جمهور حاشد خلال مؤتمر للتكنولوجيا في المدينة الكندية، اجتذب عددا كبيرا من قطاعات مختلفة.

Dishonest CBC headline:

"Canada's AI pioneer Geoffrey Hinton says AI could wipe out humans. In the meantime, there's money to be made".

The second sentence was said by a journalist, not me, but you wouldn't know that.

— Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 5, 2023