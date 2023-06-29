مع بقايا بشرية مفترَضة.. انتشال حطام الغواصة “تيتان” من قاع المحيط الأطلسي (فيديو)

أعلن خفر السواحل الأمريكي أنه جرى انتشال حطام غواصة سياحية تحطمت بسبب انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة، وما يعتقد في أنها بقايا بشرية ونقلها إلى اليابسة من أجل الفحص.

وبحسب خفر السواحل فإن السفينة “طهورايزون أركتيك” التي تحمل علم كندا نقلت حطام الغواصة “تيتان”، التي انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة “تيتانيك”، وما يعتقد في أنها بقايا بشرية إلى ميناء في سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند على بعد حوالي 644 كيلومترًا إلى الشمال من موقع الحادث.

وأضاف خفر السواحل أن سفينة تابعة له ستنقل الأدلة إلى ميناء أمريكي لتحليلها وعرضها على مجلس تحقيق بحري تشكّل هذا الأسبوع لإجراء تحقيق رسمي في سبب حادث الغواصة “تيتان”.

وقال بيان خفر السواحل إن متخصصين طبيين أمريكيين “سيجرون تحليلًا رسميًا لما يفترض أنها بقايا بشرية جرت استعادتها بعناية من بين الحطام في موقع الحادث”، ولم تُحدد طبيعة البقايا ولا حجمها.

وأظهر مقطع مصور من هيئة الإذاعة الكندية ما يبدو أنه مقدمة الغواصة وقطع مهشّمة أخرى ملفوفة في قطعة من القماش الأبيض تسحبها رافعة منصوبة على متن السفينة “هورايزون أركتيك” صباح الأربعاء.

وأظهر المقطع أيضًا نقل قطعة محطّمة من هيكل الغواصة “تيتان” ومحركها بأسلاكه المتدلية من على السفينة في ميناء “سان جونز” الذي أقلعت منه الرحلة الاستكشافية متجهة إلى موقع تحطّم السفينة “تيتانيك”.

ومن المنتظر أن يلقي فحص الحطام مزيدًا من الضوء على سبب الانفجار الكارثي الذي دمّر الغواصة “تيتان” التي يبلغ طولها 22 قدمًا في 18 يونيو/حزيران أثناء رحلتها إلى موقع حطام السفينة “تيتانيك” في شمال المحيط الأطلسي.