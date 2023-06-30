الأزهر يقود حملة لمقاطعة المنتجات السويدية.. وإدانات عربية لحرق المصحف ودعوات لطرد السفراء

تصدرت المنصات العربية موجة غضب واستنكار على خلفية سماح الشرطة السويدية لمتطرف من أصل عراقي، بحرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى المبارك بقرار قضائي.

وقوبل تمزيق وإحراق المتطرف السويدي “سلوان موميكا” لنسخة من المصحف الشريف قرب مسجد في ستوكهولم، الأربعاء، بإدانات عربية ودولية، فضلًا عن اتهامات للسلطات السويدية بنشر دعوات التحريض وجرائم الكراهية.

وأعلن المغرب استدعاء القائم بأعمال السويد في الرباط، تعبيرًا عن إدانة المملكة بشدة للاعتداء الذي عدّته “غير مقبول”، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى استدعاء سفير الملك بالسويد “للتشاور لأجل غير مسمى”، مؤكدًا أن العمل العدائي غير المسؤول “يضرب عرض الحائط بمشاعر أكثر من مليار مسلم، في الفترة المقدسة التي تتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى”.

واستنكرت دول عربية حرق المصحف، من بينها مصر والسعودية وقطر والأردن والكويت والعراق، إذ اعتبرته القاهرة “فعلا مخزيا يستفز مشاعر المسلمين حول العالم، ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته”.

وأكدت المملكة العربية السعودية في بيانٍ، أن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات، مشيرة إلى أنها تحرض بوضوح على العنصرية والكراهية والإقصاء.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/NtdRevqSoN — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 28, 2023

ومن جانبها أدانت دولة قطر بأشد العبارات، الواقعة مشددة على أن هذه الفعلة الشنيعة تعد عملا تحريضيا، واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، ولا سيما في عيد الأضحى المبارك.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من أن السماح بتكرار التعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير، يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي، ويكشف عن ازدواجية معايير مقيتة.

بيان : قطر تدين بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بحرق نسخ من المصحف الشريف#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/qXd6HNiPs1 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 29, 2023

كما استدعت الخارجية الإماراتية، أمس، سفيرة السويد لدى أبوظبي ليزلوت أندرسون وأبلغتها احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لسماح حكومة ستوكهولم لمتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي، عبر حسابه على تويتر، إن ازدراء الأديان يجب ألا يدخل ضمن ما يعرف بحرية التعبير، مطالبًا بقانون دولي “يجرم معاداة الإسلام والتمييز ضد المسلمين”.

عند بعض الدوائر المتطرفةالشقية والعالمية يوجد احتراف في توتير الأجواء وقلب المسرات إلى منغصات ومنها وليس اعتباطا أن يتم اختيار المكان قرب المسجد والوقت أول أيام عيد الأضحى المبارك يتم حرق المصحف..

كراهية وعنصرية وتطرف كل ذلك يتستر باسم الديموقراطية والحرية وهي ليست كذلك.

عمل… pic.twitter.com/TOKkP33HXo — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) June 29, 2023

كما جدد الأزهر الشريف دعوته الشعوب الإسلامية إلى مقاطعة المنتجات السويدية، على خلفية “تكرار الانتهاكات غير المقبولة تجاه المصحف الشريف”، ووصف تلك الانتهاكات بأنها “استفزازات لجموع المسلمين تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة”.

وطالب الأزهر في بيان، دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم، بإصدار فتوى حاسمة بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع التعامل معها، أيًّا كان نوعها، نصرةً للمصحف الشريف وإظهارًا لاعتزاز المسلمين بكتابهم ومقدّساتهم.

3/ يدعو الأزهر حكومات الدول الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة وموحدة تجاه تلك الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية؛ — الأزهر الشريف (@AlAzhar) June 28, 2023

وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها ستعقد اجتماعا طارئا في مدينة جدة السعودية الأسبوع المقبل، على خلفية حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد.

وجاء ذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية باعتبارها رئيسًا للقمة الإسلامية في دورتها الحالية، حسب بيان للمنظمة نشرته عبر تويتر.

وتصدرت وسوم عدة المنصات العربية من بينها “المصحف الشريف” و”قاطعوا المنتجات السويدية”، واستنكر فيها ناشطون الواقعة، كما طالبوا حكومات بلادهم باتخاذ مواقف جادة لوقف الانتهاكات المتكررة في حق المصحف الشريف.

وعبر وسم “طرد السفير السويدي” طالب رئيس الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، محمد الصغير، بمواقف أكثر حسمًا، تجاه ما سمّاه بـ”غطرسة حكومة السويد وتبنيها لمن ينشرون الكراهية والعنصرية وتوفير الحماية لهم”، على حد تعبيره.

استدعت #المغرب القائم بأعمال سفارة السويد لأن #السويد_تحرق_القرآن واستدعت سفيرها في استكهولهم للتشاور، وأدانت #تركيا على لسان وزير خارجيتها حقان فيدان الجريمة ووصفها بالعمل الدنيء.

تنتظر الأمة مواقف أكثر حسما تجاه غطرسة حكومة #السويد وتبنيها لمن ينشرون الكراهية والعنصرية، وتوفير… — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 29, 2023

وتساءل المغرد أبو أفاق الغمري، قائلا: “إن كان مصدر الإساءات المتكررة لمقدسات الإسلام والمسلمين هو ما يسمى قانون حرية التعبير لدى نظام السويد، فهل في دستور وقوانين أنظمة الإسلام والمسلمين ما يمنع من اتخاذ المواقف الرادعة لمثل هذه الإساءة الشنيعة؟”.

إن كان مصدر الإساءات المتكررة لمقدسات الإسلام والمسلمين هو مايسمى قانون حرية التعبير لدى نظام #السويد فهل في دستور وقوانين أنظمة الإسلام المسلمين مايمنع من إتخاذ المواقف الرادعة لمثل هذه الإساءة الشنيعة ..؟!!#مقاطعة_السويد #المصحف_الشريف #السويد_تحرق_القرآن_الكريم — ابو افاق الغمري (@afaq_abw96628) June 29, 2023

وقال المغرد محمد فاروق، إنه لابد من اتخاذ قرار جماعي من الدول الإسلامية ردًّا على حرق المصحف الشريف، وأبسط ذلك سحب وطرد السفراء وقطع العلاقات، وأضاف، “فلتسقط المصالح والعلاقات أمام الإهانة والاعتداء على المقدسات”.

لابد من اتخاذ قرار جماعي من الدول الاسلامية كرد فعل بسيط ضد حرق المصحف الشريف ابسطها سحب وطرد السفراء وقطع العلاقات .

فالتسقط المصالح والعلاقات امام الإهانة والإعتداء علي المقدسات .

إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظين …

القرآن الكريم محفوظ في قلوبنا pic.twitter.com/aOdH7KD8cT — 🦅 Mohamed Farouk 🦅 (@rokamf20) June 29, 2023

كما استنكر المدون علي المخمري، الأمر فقال: “المشهد يتكرر وسط صمت مُطبق من أصحاب الكلمة، هو كلام الله محفوظ ليوم الدين حتى لو اجتمعت الإنس والجن، ولكن الواجب تجاه الدين أن ندافع عنه، والتوقيت مستفز وكأنه تحدي للمسلمين في أيامهم المباركة”.

المشهد يتكرر وسط صمت مُطبق من أصحاب الكلمة، هو كلام الله محفوظ ليوم الدين حتى لو أجتمعت الإنس والجن ولكن الواجب تجاه الدين أن ندافع عنه. توقيت مستفز وكأنه تحدي للمسلمين في أيامهم المباركه.#السويد_تحرق_القرآن_الكريم#حرق_المصحف — علي المخمَري (@_AlmakhmariAli) June 29, 2023

وشارك عدد من النشطاء في تداول سلع ومنتجات قالوا إنها سويدية، ودعوا إلى مقاطعتها احتجاجًا على الواقعة الأخيرة، خاصة أنها لم تكن الأولى لحرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد، بل سبقتها أخرى في يناير/ كانون الثاني الماضي بحماية من الشرطة كذلك.