فرحة وتكبيرات.. مجموعة من الألمان يعتنقون الإسلام بعد صلاة العيد في لايبزيغ (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة اعتناق عدد من المواطنين الألمان الإسلام، أول أمس الأربعاء، خلال صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة لايبزيغ الألمانية.

ونشر أحد المصلين عبر حسابه على موقع تيك توك، مقطع فيديو يوثق لحظة تلقين أحد شيوخ المدينة الشهادة لمن أشار إلى أنهم شباب وسيدات يعتنقون الإسلام.

وتضمن الفيديو المنشور حوارا بين الشيخ وإحدى الفتيات التي نطقت الشهادتين يوم العيد. حيث سألها “هل قام أحد بإجبارك على اعتناق الإسلام؟ وجاء الرد بالنفي. ثم سألها هل تعتنقين الإسلام عن اقتناع؟ وكان الرد أيضا بالإيجاب.

ليختم الشيخ كلامه مع 3 من الشباب الذين نطقوا الشهادة قائلا “الإسلام طريق لا رجعة فيه؛ وعندما تعتنقه لا يمكنك العودة أتعرف ذلك”.

وأظهرت هذه المقاطع حالة عارمة من مشاعر الفرح وسط تكبيرات المصلين الحاضرين.

وكشفت دراسة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا ارتفاع عدد المسلمين بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية.

وحسب الدراسة، يعيش ما بين 5.3 و5.6 مليون مسلم حالياً في ألمانيا، وهو ما يعادل 6.4% حتى 6.7% من إجمالي السكان.