فرنسا.. ماكرون يعلن حزمة إجراءات ردا على أعمال الشغب ورئيسة الوزراء: ندرس جميع الخيارات (فيديو)

عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عصر اليوم الجمعة، اجتماع خلية الأزمة الوزارية بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا، إثر مقتل فتى برصاص شرطي وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.

واختصر الرئيس الفرنسي مشاركته في قمة أوربية في بروكسل للعودة إلى باريس اليوم، ليرأس الاجتماع الذي خُصّص لبحث الأوضاع في فرنسا بعد تفجّر الاحتجاجات.

وقال الرئيس الفرنسي خلال الاجتماع، إنه تم اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الفعاليات في عدد من المناطق “حماية لمواطنينا”، وأضاف “سنقوم باتخاذ إجراءات إضافية، وسنتعامل بصرامة وحزم مع أعمال النهب والسلب”.

وحمّل الرئيس الفرنسي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية، قائلًا إنها أدت دورًا في الأحداث.

وأضاف ماكرون أن العنف الذي رافق الاحتجاجات غير مبرَّر، مشيرًا إلى أن “ثلث المعتقلين الليلة الماضية هم من المراهقين، وهذه مسؤولية أولياء الأمور”.

كل “الاحتمالات لإعادة النظام”

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن قد أكدت، اليوم الجمعة، أن السلطة التنفيذية تدرس “كل الاحتمالات” لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.

وردًّا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ، قالت رئيسة الحكومة “سندرس كل الاحتمالات خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم الجمعة”.

وأضافت “لن أجيبكم الآن، لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي الفرنسية”.

ونقلت (فرانس برس) إفادة عن مصدر مقرب من ماكرون، بأن الرئيس يستعد الجمعة لفرض إجراءات أمنية “من دون محظورات”، وهو ما يعني أن الحكومة تفكر في اتخاذ تدابير أكثر تشددًا.

وفي آخر أعمال شغب في المدن اجتاحت البلاد عام 2005، أعلنت الحكومة اليمينية حينئذ حالة الطوارئ بعد صدامات استمرت أسبوعين.

ومن شأن فرض الطوارئ أن يمنح السلطات صلاحيات إضافية للإعلان عن تدابير حظر تجوال محددة، وحظر التظاهرات، وإعطاء الشرطة حرية أكبر لضبط الأشخاص الذين يُشتبَه في أنهم مثيرو شغب، وتفتيش المنازل.

وقال سيباستيان شينو، الناطق باسم حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، لقناة (إل سي إي) التلفزيونية اليوم الجمعة “ندعو إلى حظر للتجوال مبدئيًّا، ومن ثم فرض حالة الطوارئ بشكل كامل، وتعبئة جميع قوى حفظ القانون والنظام في البلاد”.

وأضاف “نحن الآن على حافة الهاوية، وعلينا أن نكون غاية في التشدد”.

كما دعا زعيم حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى فرض حالة الطوارئ الخميس، قائلًا “لا يمكن للأمة أن تتزعزع في أي ظرف كان”.