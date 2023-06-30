مساعد القائد العام للجيش السوداني: نهاية حميدتي اقتربت (فيديو)

قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش السوداني (ياسر العطا) إن “عيد وعزّ الشعب السوداني اقترب، بنهاية وانهيار قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) حتى وإن سيطر على بعض المواقع”.

وفي كلمة أمام مجموعة من الجنود بإحدى المناطق العسكرية بأم درمان، يوم عيد الأضحى، قال العطا “شعبنا صبر كثيراً وواجبنا حمايته واجتثاث الدعم السريع من جذوره وإخراجه من الخرطوم ودارفور”.

إطلاق نار وانقفجار

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بسماع دوي إطلاق نار، اليوم الجمعة، من أسلحة ثقيلة وخفيفة في محيط معسكر سلاح الأسلحة التابع للجيش بمنطقة الكدرو بالخرطوم بحري شمالي العاصمة.

وشهد وسط العاصمة السودانية أمس الخميس “انفجارا ضخما” هزّ جدران منازل تبعد عنه كيلومترات مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام عيد الأضحى، فيما تصاعدت أعمدة من الدخان، بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم.





وكان السودانيون يعلقون آمالا كبيرة على مناسبة عيد الأضحى حتى يجدوا متنفسا- ولو قصير الأمد- في ظل الحرب الدائرة بين الطرفين، إلا أن الأربعاء أول أيام العيد شهد غارات جوية وتبادلا لإطلاق النار، رغم إعلان الطرفين هدنة بمناسبة العيد.

قتال في قلب العاصمة

وبدأ الجيش وقوات الدعم السريع- وهما الطرفان اللذان أطاحا معا بالرئيس عمر البشير في 2019- قتالا في قلب العاصمة الخرطوم في 15 أبريل/نيسان بعد خلاف حول دمج قواتهما في إطار انتقال جديد إلى الديمقراطية.

ويأتي ذلك في وقت تستفحل فيه أزمة إنسانية طاحنة في البلاد مع احتدام المعارك وانسداد الأفق الدبلوماسي، حيث تواصلت معاناة ملايين المدنيين في الخرطوم وإقليم دارفور جرّاء الاقتتال.