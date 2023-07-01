العراق.. لاعبون وحكّام مباراة يرفعون القرآن في قلب الملعب تضامنا مع حملة الدفاع عنه (شاهد)

دخل حكام ولاعبو مباراة كرة قدم في الدوري العراقي، أمس الجمعة، إلى ملعب الشعب الدولي عند بداية المباراة حاملين نسخًا من القرآن الكريم.

ورفع لاعبو فريقي “الشرطة” و”القاسم” العراقيين نسخًا من المصحف الشريف قبل انطلاق المباراة في ختام الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز.

وعبّر حكام مباراة كرة القدم ولاعبون من الفريقين والطاقم الفني عن احتجاجهم على حرق أحد السويديين من أصل عراقي نسخة من المصحف في السويد.

القرآن الكريم بين ايدي اللاعبين والحكام قبل مباراة #الشرطة و #القاسم في الدوري العراقي.#الديربي pic.twitter.com/9mpBSMJdpM — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) June 30, 2023

ورفعت جماهير الفريقين لافتة من المدرجات كُتب عليها “القرآن الكريم دستورنا الخالد، والدفاع عنه واجب شرعي على كل المسلمين”.

ولقيت بادرة اللاعبين والجماهير استحسانا واسعا في الأوساط الرياضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستمر الاحتجاجات الواسعة في العاصمة بغداد أمام مقر السفارة السويدية، وأمام مبنى البرلمان في ستوكهولم حيث أدى عشرات المسلمين صلاة الجمعة، أمس، احتجاجا على السماح بحرق نسخة من القرآن الكريم.

ودعا العراق، اليوم السبت، السويد إلى تسليم المتطرف الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم إلى بغداد لمحاكمته وفق القانون العراقي، في حين أكد الاتحاد الأوربي أن إحراق أي كتاب مقدس يعدّ “استفزازًا علنيًّا وعملًا وقحًا”.

ومزق السويدي ذو الأصل العراقي سلوان موميكا (37 عامًا)، الأربعاء الماضي، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها أمام مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحًا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب الخط المتشدّد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.

شهدت مباراة نادي الشرطة ونادي القاسم العراقيين، حمل اللاعبين والطاقم التحكيمي والبدلاء والجهاز الفني لمصاحف شريفة، ورفع الجمهور لافتات تحث على الدفاع عن #القرآن_الكريم، ردًّا على حادثة حرق مصحف شريف بيد سويدي من أصل عراقي في #ستوكهولم. ورفع الجمهور في المدرجات لافتة كُتب عليها… pic.twitter.com/RKpc1t9Ati — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 1, 2023