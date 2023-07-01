انفجار بمصنع للكيميائيات في مقاطعة جيانغشى شرقي الصين (فيديو)

قال تلفزيون الصين المركزي إن انفجارًا وقع، اليوم السبت، في مصنع للكيميائيات بمدينة غويشي في مقاطعة جيانغشي جنوب شرقي الصين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ووقع الانفجار في العاشرة والنصف من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، في المصنع، ولم يُعرف عدد الأشخاص الذين كانوا في المصنع أثناء الحادث، ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.

ونجم الحريق بحسب تقارير أولية عن اشتعال في زيت السيليكون. وتوجهت فرق الإطفاء والإنقاذ بالمدينة إلى الموقع على الفور للتعامل مع الحادث.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد تأسست شركة (Jiangxi Qiantai New Materials) عام 2016، برأس مال يبلغ 12 مليون يوان صيني، وهي تعمل في قطاع البيع بالجملة. ويشمل نطاق أعمالها إنتاج وبيع منتجات الكيميائيات.

ويوضح الموقع الرسمي للشركة أنها تنتج بشكل رئيسي زيت السيليكون ذا اللزوجة المنخفضة، وهو من العناصر التي تستخدم في العديد من المجالات، ولا سيما في الصناعات التجميلية والطبية.