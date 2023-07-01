بينهم أطفال.. 25 قتيلا جراء اندلاع حريق في حافلة غربي الهند (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا حتفهم وأصيب 8 آخرون بجروح بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت.

وقال ضابط الشرطة بابوراو ماهاموني لوكالة الصحافة الفرنسية “كان في الحافلة 30 إلى 35 شخصًا. لقي 25 شخصًا حتفهم وأصيب 8 آخرون”.

وكانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه بعيد منتصف الليل عندما ارتطمت بعمود وانقلبت، مما تسبب في اشتعال النيران في خزان الوقود، على ما أوضحه الشرطي.

وقال ضابط آخر في الشرطة لوسائل الإعلام إن بين القتلى 3 أطفال.

ونُقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كيلومتر شرق بومباي عاصمة الهند الاقتصادية. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وقال مفوض الشرطة سونيل كاداسانه في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام المحلية “نعطي الأولوية الآن لتحديد هوية الجثث وتسليمها إلى عائلاتها”.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام في مرحلة أولى النيران مندلعة في الحافلة ثم بقايا المركبة المتفحمة على الطرق السريع.

Maharashtra News – 25 people charred to death after bus catches fire in Buldhana. pic.twitter.com/qoCol3CMex — News Arena India (@NewsArenaIndia) July 1, 2023

وتكثر الحوادث على شبكة الطرق الواسعة في الهند المفتقرة إلى الصيانة والمعروفة بخطورتها.

ومن الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، السرعة المفرطة، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم ارتداء الخوذات في بلد تتجاوز فيه استخدام الدراجات النارية بكثير استخدام السيارات.

وجاء في تقرير للبنك الدولي نشر في 2021 أن 11% من إجمالي ضحايا الحوادث المرورية في العالم يسقطون على طرق الهند في حين لا يضم هذا البلد سوى 1% من كل المركبات في العالم.

ويسجل سنويا 150 ألف حادث مروري يسقط فيه قتلى في الهند وفق تقديرات أوردها التقرير، مما يؤدي إلى مقتل شخص كل أربع دقائق.

وأفاد المصدر نفسه أن الحوادث المرورية تكبد الهند سنويا حوالي 65 مليار دولار في حين تُغرق النفقات الطبية والتوقف عن تقاضي الأجر، الكثير من جرحى هذه الحوادث في الفقر.

وقُتل ما لا يقل عن 21 شخصًا في مايو/ أيار، عندما سقطت حافلة من جسر في وسط الهند بعدما غفا السائق، على ما أفادت به السلطات.

كما قُتل نحو 31 شخصًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عندما سقطت حافلة تقل مدعوين إلى حفلة زفاف في واد في جبال شمال الهند.